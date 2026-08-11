Król kazał księżnej Kate zmienić imię! Bunt w rodzinie królewskiej

Karol i Camilla chcieli zmienić imię Kate. William był wściekły!

Książę William i księżna Kate uchodzą za grzecznych i układnych, posłusznych wobec wszelkich zaleceń pałacowej starszyzny. Ale podobno nie zawsze tak było! O nieznanej wcześniej historii z brytyjskiego dworu pisze Christopher Andersen w książce „Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen”. Chodzi o czas, gdy Catherine dopiero dołączała do rodziny królewskiej. Choć na całym świecie żona księcia Williama jest powszechnie nazywana Kate, jej pełne imię to Catherine. Właśnie jego pisownia miała stać się problemem dla obecnego króla Karola III i królowej Camilli. Według Andersena oboje używali królewskich monogramów z literą „C”, od imion Charles i Camilla. Mieli uznać, że kolejna taka litera w monogramie Catherine będzie przesadą. Pojawiła się więc propozycja, aby zmieniła pisownię imienia z „Catherine” na „Katherine”. Pomysł zdecydowanie nie spodobał się Williamowi.

William miał powiedzieć ojcu, że taka prośba jest obraźliwa nie tylko dla Catherine, ale również dla całej jej rodziny

Autor książki twierdzi, że książę był wściekły i odpowiedział w imieniu swojej żony. Miał powiedzieć ojcu, że taka prośba jest obraźliwa nie tylko dla Catherine, ale również dla całej jej rodziny. Imię wybrali przecież jej rodzice. Pałac Kensington nie potwierdził prawdziwości tej historii. Jego przedstawiciel, pytany przez Fox News Digital, przekazał jedynie, że pałac nie komentuje książek. Andersen przekonuje, że Catherine również nie chciała zmieniać swojego imienia. Choć większość ludzi mówi o niej Kate, ona sama ma preferować pełną formę Catherine i przywiązywać wagę do imienia otrzymanego od rodziców.

Według autora sprawa nie doprowadziła jednak do trwałego konfliktu. Catherine miała uznać, że pomysł prawdopodobnie nie wyszedł bezpośrednio od Karola i nie miała do niego o to pretensji. Brytyjscy komentatorzy zajmujący się rodziną królewską podchodzą do tej historii z dystansem. Helena Chard określiła pomysł jako skazany na niepowodzenie, choć przyznała, że można zrozumieć myślenie o królewskich symbolach jak o marce. Richard Fitzwilliams ocenił jeszcze ostrzej, że jeśli historia jest prawdziwa, sam pomysł był po prostu głupi. Ostatecznie Catherine zachowała swoje imię. Dziś jako księżna Walii nadal oficjalnie posługuje się jego tradycyjną pisownią.

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Kate Middleton's name change request from Charles and Camilla had Prince William 'fuming:' author https://t.co/heFmiOXMv2 pic.twitter.com/WjfhgaTnr9— New York Post (@nypost) August 10, 2026