Izabela Janachowska w 7. miesiącu ciąży relaksuje się w luksusie. Ile kosztuje noc w hotelu na Mauritiusie? Sprawdziliśmy!

Janachowska w zaawansowanej ciąży. Leciała kilkanaście godzin, aby odpocząć właśnie TAM

Izabela Janachowska czeka na swoje drugie dziecko. O ciąży powiedziała swoim fanom w maju, a tata nienarodzonej jeszcze pociechy dowiedział się o maluchu na początku kwietnia. Jak zdradziła Iza, to był prezent na Wielkanoc. Od tamtego momentu minęło już kilka miesięcy, brzuszek Janachowskiej zdążył się zaokrąglić, a poród zbliża się wielkimi krokami.

Zobacz także: Izabela Janachowska w tropikach wskoczyła w obcisłą sukienkę i szpilki! To już 3. trymestr, widać ciążowy brzuszek

Rodzice postanowili więc odpocząć, póki jeszcze jest to możliwe i wybrali się na Mauritius. To daleka destynacja, która, choć przepiękna, jest dość wymagająca - lot z przesiadkami trwa aż kilkanaście godzin.

Małżonkowie ulokowali się w 5-gwiazdkowym hotelu, który spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających gości. Ale trzeba za niego słono zapłacić. Ile konkretnie?

Zobacz także: Olga Kalicka na luksusowych wakacjach z dziećmi. Koszt? Nawet ponad 50 tys. zł na tydzień

5-gwiazdkowy hotel na Mauritiusie

Pięciogwiazdkowy hotel to sieciówka, ale na bardzo wysokim poziomie. Four Seasons Resort Mauritius at Anahita położony jest na wschodnim wybrzeżu Mauritiusa w otoczeniu tropikalnej roślinności i turkusowej laguny. Goście mogą korzystać z dwóch piaszczystych plaż, a dodatkową atrakcją jest prywatna plaża na malowniczej wyspie, na którą hotel zapewnia transport łodzią.

Największym atutem resortu są przestronne, wolnostojące wille z prywatnymi basenami. Każda z nich oferuje własny ogród, taras oraz dużo przestrzeni (mają nawet po kilkaset metrów kwadratowych - od 100 do 800), dzięki czemu goście mogą cieszyć się spokojem i pełną prywatnością.

Hotel słynie również z doskonałej oferty kulinarnej. Do dyspozycji gości jest kilka restauracji serwujących dania kuchni maurytyjskiej, włoskiej, azjatyckiej i śródziemnomorskiej oraz świeże owoce morza. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą zagrać na dwóch mistrzowskich polach golfowych. Resort oferuje także bogate zaplecze sportów wodnych, luksusowe SPA, zajęcia jogi oraz kilka basenów.

Zobacz także: Piotr Stramowski wygrzewa się na jachcie z ukochaną i przypomina: "Łapcie chwile, życie jest jedno". Skorzystacie z dobrej rady gwiazdora?

Ile to kosztuje?

Luksusowy hotel nie może być tani, prawda? Ceny za noc w resorcie są dynamiczne i zależą od terminu, rodzaju willi oraz obłożenia. W okresie wakacyjnym są naprawdę wysokie.

Najtańsza opcja to ok. 5 tys. zł za willę z 1 sypialnią i prywatnym basenem. Najdroższe wille z kolei kosztują ok. 36–76 tys. zł za dobę! Ceny za tygodniowy pobyt ze śniadaniami dla dwóch dorosłych osób kształtują się od 40 tys. zł, co brzmi niemal jak interes życia, do aż ponad 500 tys. zł! A przecież na miejsce jeszcze trzeba dotrzeć. Do ceny wypoczynku należy też doliczyć posiłki. Skusilibyście się?

Bardzo tutaj odpoczywamy. Wspaniałe miejsce - podkreśliła Janachowska, pokazując ujęcie z plaży.

Zobacz także: Dominika Gwit "spamuje" zdjęciami z wakacji. Tak spędzała czas z pociechą! Jej synek ma już 3 lata

Zobacz więcej zdjęć. Naturalnie piękna Adriana Kalska zrzuciła niemal wszystko. Pokazała się w minibikini! WOW!

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem

50