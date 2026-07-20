Piotr Stramowski wygrzewa się na jachce z ukochaną i przypomina: "Łapcie chwile, życie jest jedno". Skorzystacie z dobrej rady gwiazdora?

Stramowski na wakacjach z ukochaną. Jacht, piękna pogoda, skąpe stroje...

Piotr Stramowski nie ukrywa już, że u boku narzeczonej Natalii Krakowskiej odnalazł prawdziwe szczęście. Para korzysta z letniego wypoczynku, chętnie dzieląc się romantycznymi, wakacyjnymi kadrami, do których narzeczni pozowali w skąpych wdziankach. Fani nie mają wątpliwości - aktor zostawił za sobą trudny rozdział i dziś skupia się na nowym życiu. "Cudni jesteście", "Piękni", "Tak miło się na Was patrzy. Trwajcie w tym" - piszą internauci. A Stramowski? Ma dla nich garść życowych porad - wprost z jachtu.

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Łapcie chwile, życie jest jedno. Praca, zobowiązania, plany - tym żyjemy na co dzień, często zapominając o tym, co jest tu i teraz. Życie jest piękne, szczególnie kiedy jesteśmy zdrowi, kochani i mamy kogo kochać - wyznał gwiazdor.

I dodał:

To tylko taka "przypominajka", abyśmy doceniali okres w swoim życiu, kiedy mamy wszytko, nawet kiedy wydaje nam się, że czegoś nam brakuje. Często okazuje się, że jedynak wszystko jest dobrze.

Stramowski ma rację?

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Za Stramowskim małżeństwo z Kasią Warnke, rozwód. Teraz przyjaźni się z eks

Jeszcze kilka lat temu Stramowski tworzył jeden z najgorętszych duetów polskiego show-biznesu z Katarzyną Warnke. Poznali się na planie filmu w 2013 r., a uczucie szybko przeniosło się z ekranu do rzeczywistości. W 2016 roku zakochani się pobrali, a trzy lata później doczekali się córki Heleny. Wydawało się, że nic nie zachwieje ich małżeństwem.

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Tym większym zaskoczeniem było wspólne oświadczenie z października 2022 roku, w którym poinformowali o rozstaniu. Podkreślili wtedy, że była to trudna, ale wspólnie podjęta decyzja, a najważniejsze pozostaje dla nich dobro córki. Rozwód przebiegł bez publicznych awantur i został orzeczony na pierwszej rozprawie. Byli małżonkowie zgodnie ustalili kwestie opieki nad dzieckiem oraz podziału majątku, pokazując, że nawet po zakończeniu związku można zachować wzajemny szacunek. Teraz potrafią się przyjaźnić!

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