Piotr Stramowski zaręczony! Wszystko wyszło na jaw przez paczkę chipsów

Stało się! Piotr Stramowski znów jest narzeczonym. Aktor to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego ekranu, ale przecież w mediach mówi się nie tylko o jego rolach, a również o życiu uczuciowym, które do niedawna było dość burzliwe. Po latach związku i małżeństwa z Katarzyną Warnke, z którą gwiazdor doczekał się córeczki Heleny, Stramowski przeżył osobistą rewolucję. Para była razem od 2013 r., w 2016 roku wzięła ślub, ale po sześciu latach miłość się wypaliła. Partnerzy walczyli o tę relację, jednak ostatecznie postanowili się rozstać się i rozwieść. Oboje podkreślali, że to była "trudna, ale konieczna decyzja" i prosili o uszanowanie prywatności.

Po jakimś czasie kontakty eksmałżonków zamieniły się w piękną przyjaźń.

Mam super relację z eksmałżonką. Jestem z tego dumny. Jesteśmy w stanie się śmiać za każdym razem, jak do siebie dzwonimy. Dużo żartujemy. Ostatnio przyszedłem do niej, do mojego starego domu, byli moi starzy teściowie i Kaśka żartuje: o, patrz Hela, ojciec wrócił po trzech latach. Później pyta: gdzie ty idziesz? Odpowiadam: do innej baby. Potrafimy się z tego śmiać. Rozstania są ciężkie. Patchwork jest trudny. A dzieci zawsze są na pierwszym miejscu - wyznał gwiazdor w rozmowie z tvn.pl.

Zobacz także: Katarzyna Warnke nadal kocha byłego męża! Powiedziała o tym bez zawahania

Nowa miłość

Kilka miesięcy po rozwodzie Piotr nie był już singlem. Związał się z Natalią Krakowską, scenografką i kobietą zupełnie nieznaną dotąd szerokiej publiczności. Para z początku ukrywała swoją relację, ale potem zaczęła coraz śmielej pojawiać się razem na salonach i imprezach. Wspólne wyjścia jasno pokazały, że miłość rozkwita! W niedawnych wywiadach aktor zdradził, że zakochani mają wspólne plany zawodowe. Ale milczał o prywatnych!

My za sobą tęsknimy, jak pracujemy osobno, więc musieliśmy znaleźć coś, aby cały czas być razem. Spędzamy ze sobą 98 procent życia, to jeszcze te 2 procent musieliśmy dobić - mówił Stramowski w rozmowie z Jastrząb Post w lipcu 2024 r.

Zobacz także: Stramowski w wianuszku kobiet jak pączek w maśle. Trzy piękne blondynki w jedno popołudnie!

Wtedy Natalia została zapytana o zalegalizowanie związku i odparła:

Ja się nie czuję nielegalna. Jest bardzo ok. I jest super.

Kiedy dziennikarka Jastrząb Post zapytała o zaręczyny kilka miesięcy później, Stramowski odpowiedział:

A dajże spokój, nie zadawaj mi takich pytań!

Zobacz także: Piotr Stramowski o zaręczynach. Zareagował jak poparzony?! Dziwne to wszystko

W końcu zaręczyny!

Stramowski do tej pory unikał tematu, ale jego partnerka się wygadała! W sieci umieściła zdjęcie paczki chipsów i napisała:

Nie spodziewałam się, że będę kiedyś jeść chipsy z twarzą mojego narzeczonego.

Aktor zapytany o status związku odpisał Pudelkowi:

Zaręczyliśmy się dawno, mówiłem o tym już w kilku wywiadach, tylko nikt nie robił z tego sensacji, uznając to za coś normalnego.

Faktycznie?

Warto podkreślić, że Katarzyna Warnke, była żona aktora, i jego nowa partnerka doskonale się dogadują. Aktorka wypowiada się o Natalii w dobrym tonie i zaznacza, że ich relacje są spokojne oraz nacechowane wzajemnym szacunkiem. Spotkania rodzinne nie są niczym niezwykłym – byli małżonkowie wspólnie działają dla dobra Heleny.

A mówią, że się nie da. Człowiek idzie tylko wyrobić dziecku paszport… a wychodzi z refleksją nad całym życiem. Pozdrawiamy z naszej patchworkowej rodzinki. Święta tuż tuż, więc chcieliśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że najważniejszy jest dialog. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze można rozmawiać, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu. One chłoną wszystko jak gąbka, więc zaserwujmy im miłość i radość, żeby ten czas był przygodą, a nie ciężarem. Pamiętajcie: to my jesteśmy dorośli i mamy wpływ na swoje czyny i emocje - pisała w grudniu zeszłego roku Krakowska, która też jest mamą.

Zobacz także: Ukochana Piotra Stramowskiego udzieliła pierwszego wywiadu. Padło pytanie o ślub!

Zobacz więcej zdjęć. Była, obecna i on! Patchworkowy TRÓJKĄT Stramowskiego ujrzał światło dzienne

Piotr Stramowski o nowym projekcie z ukochaną. "Coś dużego się szykuje"

24