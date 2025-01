Piotr Stramowski o zaręczynach. Zareagował jak poparzony?! Dziwne to wszystko

Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke byli ze sobą przez dziewięć lat. W 2016 roku - po trzech latach znajomości - wzięli ślub, a potem (w 2019 roku) urodziła im się córeczka Helena. Wydawało się, ze aktorskie małżeństwo przetrwa wszystkie burze, dlatego wielkim szokiem było oświadczenie, w którym poinformowali o rozstaniu. - Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski - napisali. Jak się potem okazało, komentarzy było więcej... Szczególnie aktorka się otworzyła.

Bliskość zaczęła być trudna, bo się rozjeżdżaliśmy w wizji wspólnego życia...Ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie. Piotrek musi być blisko i ściśle z kimś. Jak się spotkają takie dwie osoby, to to jest bolesne

- mówiła na przykład w "Mamy tak samo". Jej były partner z kolei zaznaczył, że w ich związku "po prostu coś się wyczerpało"

Walczyliśmy dwa lata. Oczywiście z zewnątrz nie było tego widać, ale to była mocna praca. Doszliśmy do wniosku, że chyba należy powiedzieć sobie "dzięki". To nie jest tak, że zakładamy sobie klapki i że teraz będzie fajnie. Nie, serio, dziękujemy sobie za ten czas