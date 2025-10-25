Stramowski w wianuszku kobiet jak pączek w maśle. Trzy piękne blondynki w jedno popołudnie!

Piotr Stramowski kopci jak smok i obściskuje różne bondynki

Paparazzi przyłapali ostatnio Piotra Stramowskiego, który najwyraźniej żyje jak pączek w maśle. Siedział sobie na ogródku modnej wśród celebrytów knajpki i kopcił jak lokomotywa. Następnie zabawiał znajomych i koleżankę w modnym, beżowym płaszczu. Wylewnie się z nią żegnał w progu restauracji.

Później - przybyła towarzyszyć Piotrowi Stramowskiemu inna piękna blondynka, która utonęła w jego ramionach. Para musi się mocno przyjaźnić, bo nie zabrakło obejmowania, zarzucania rąk na szyję i głaskania - co skrupulatnie udokumentowali paparazzi.

Zobacz również: Niebywałe, jak Piotr Stramowski zareagował na widok pośladków Jennifer Lopez. Jak rozogniony nastolatek!

Na koniec tego miłego popołudnia przyjechała do niego jego życiowa partnerka - Natalia Krakowska (33 l.), która rowerem z miejskiej wypożyczalni przybyła z misją. Przywiozła Stramowskiemu cieplejszą bluzę żeby się przebrał. Zmienił więc cienką bluzę z suwakiem na ciepłą, fioletową bluzę z kapturem, po czym dalej spokojnie relaksował się z "dymkiem" na restauracyjnym ogródku. Trzy piękne blondynki w jedno popołudnie - ten to ma szczęście!

Piotr Stramowski i Natalia Krakowska

Piotr Stramowski od 2016 do 2023 roku był mężem Kasi Warnke, z którą doczekał się córki - 5-letniej Heleny. Para rozstała się, ale Stramowski ewidentnie ma swój typ. Związał się z kolejną, piękną blondynką - Natalią Krakowską. 33-latka kiedyś zajmowała się scenografią i to prawdopodobnie w ten sposób, na planie, poznała Piotra Stramowskiego w 2018 roku. Obecnie Natalia zajmuje się też reżyserią, byciem producentką kreatywną i... promowaniem "neurowellnesu".

Natalia również wychowuje dziecko z poprzedniego związku, więc razem budują tzw. "pachworkową rodzinę".

Zobacz również: Piotr Stramowski o zaręczynach. Zareagował jak poparzony?! Dziwne to wszystko