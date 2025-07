Niebywałe, jak Piotr Stramowski zareagował na widok pośladków Jennifer Lopez. Jak rozogniony nastolatek!

Koncert Jennifer Lopez w Warszawie. Polskie gwiazdy na widowni

Piotr Stramowski zdaje się gustować w dojrzałych pięknych kobietach. W końcu przez lata związany był z Katarzyną Warnke, która jest od niego starsza o 10 lat. Para nawet wzięła ślub, a potem urodziła im się córeczka. Trzy lata temu jednak małżonkowie poinformowali o tym, że się rozstają. Wygląda na to, że zamiłowanie do starszych kobiet u Piotra Stramowskiego zostało. Aktor bowiem udał się na warszawski koncert Jennifer Lopez. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu zobaczyć J.Lo przyszło wiele polskich gwiazd (m.in. Doda, Lara Gessler czy Ewa Wachowicz). Chyba jednak nikt tak jak Piotr Stramowski nie zareagował na widok... pośladków Jennifer Lopez. Aktor chyba chciał być przy tym dowcipny. Wyszło... Sami oceńcie.

Piotr Stramowski komentuje występ Jennifer Lopez: "Poszedłem na koncert, a J.Lo pokazała mi tyłek"

Gwiazdor znany m.in. z filmów Patryka Vegi zamieścił na swoim profilu na Instagramie krótką wideorelację z koncertu Jennifer Lopez, okraszoną osobliwym podpisem, który raczej pasuje do rozognionego nastolatka niż do pana zbliżającego się do czterdziestki.

Piotr Stramowski o zaręczynach. Zareagował jak poparzony?! Dziwne to wszystko

Poszedłem na koncert, a J.Lo pokazała mi tyłek

- napisał, dodając rozbawioną emotkę. Na nagraniu widać wypinającą się piosenkarkę, kręcącą biodrami, a także klepiących ją po pośladkach tancerzy. Widowisko chyba przypadło do gustu Piotowi Stramowskiemu. Do tego w pewnym momencie podczas występu na Stadionie Narodowym Jennifer Lopez spadła złota spódniczka. Gwiazda szybko zareagowała.

Dobrze, że mam dzisiaj bieliznę. Zazwyczaj jej nie noszę!

- wypaliła, rozbawiając tym samym publiczność. A propos strojów artystki, warto dodać, że niektóre jej stylizacje zaprezentowane w Warszawie przypominały to, co miały kiedyś na sobie... Doda i Justyna Steczkowska. Czyżby Jennifer Lopez się nimi inspirowała?

