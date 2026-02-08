Kim jest Anastazja Maciąg? Znamy ją z talent show, teraz powalczy o Eurowizję 2026

Anastazja Maciąg wystąpi w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026, które odbędą się na początku marca.

Wcześniej dała się poznać m.in. w "The Voice Kids", wygrała internetowy konkurs "Rising Star Polska", a jej debiutancki singiel trafił nawet do serialu Netfliksa.

Ma na koncie album "Domino", duet "Nieładnie" z Roxie Węgiel i wraca z nową piosenką "Wild Child", z którą powalczy o eurowizyjny finał.

Anastazja Maciąg w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026

Udział w preselekcjach organizowanych przez TVP to dla Anastazji Maciąg najważniejszy moment w dotychczasowej karierze. Wokalistka znalazła się w gronie wykonawców, którzy powalczą o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026. Jej nazwisko szybko zaczęło pojawiać się w eurowizyjnych dyskusjach, a część widzów przypomina sobie, że nie jest to jej pierwsze zetknięcie z dużą telewizyjną sceną.

"The Voice Kids" – pierwszy krok do rozpoznawalności

Szersza publiczność poznała Anastazję Maciąg dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, a jej występy były szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Choć nie wygrała programu, udział w show otworzył jej drzwi do dalszych projektów muzycznych i pozwolił zdobyć pierwsze doświadczenie sceniczne przed dużą widownią.

Po "The Voice Kids" Anastazja Maciąg konsekwentnie próbowała swoich sił w kolejnych formatach muzycznych. Wzięła udział w internetowym konkursie "Rising Star Polska", gdzie sięgnęła po zwycięstwo. To właśnie tam udowodniła, że potrafi przyciągać uwagę nie tylko głosem, ale też osobowością i sceniczną pewnością siebie. Wygrana znacząco zwiększyła jej rozpoznawalność wśród młodszej publiczności.

Od programów do własnej muzyki

Po sukcesach w talent show Anastazja Maciąg skupiła się na pracy nad autorską twórczością. Zaczęła regularnie wydawać własne utwory i budować wizerunek artystki popowej, skierowanej do młodego pokolenia słuchaczy. Jej piosenki poruszają tematy emocji, niezależności i dojrzewania, a ona sama coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na rynku muzycznym. Jej debiutancki singiel "Moment" szybko zwrócił uwagę publiczności i otworzył jej drzwi do kolejnych występów. W 2023 roku artystka zaprezentowała piosenkę podczas festiwalu w Opolu – choć nie sięgnęła po nagrodę w konkursie Premier, sam występ okazał się dla niej ważnym krokiem naprzód.

Prawdziwym zaskoczeniem było jednak to, co wydarzyło się później. Debiutancki singiel Anastazji trafił na międzynarodową scenę i znalazł się na ścieżce dźwiękowej trzeciego sezonu brytyjskiego serialu "Top Boy", dostępnego na platformie Netflix. Dla młodej polskiej wokalistki był to moment, który znacząco podniósł rangę jej nazwiska.

Album "Domino" i duet z Roxie Węgiel

Kolejnym etapem w karierze Anastazji Maciąg było wydanie debiutanckiego albumu "Domino", który trafił do sprzedaży w listopadzie 2024 roku. Płytę promował głośny singiel "Nieładnie", nagrany w duecie z Roksaną Węgiel. Współpraca dwóch młodych gwiazd szybko odbiła się szerokim echem, a ich relacja wykracza daleko poza wspólny utwór.

Anastazja i Roxie przyjaźnią się od lat – wokalistki wspierały się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Maciąg pojawiła się nawet na weselu Roksany, a w 2025 roku dołączyła do niej jako support podczas wyczekiwanej trasy "Break Tour", występując przed tysiącami fanów w całej Polsce.

Rok pełen wyzwań i nowych doświadczeń

Miniony rok był dla Anastazji Maciąg wyjątkowo intensywny. Poza działalnością koncertową i promocją albumu artystka zaangażowała się m.in. w projekty filmowe – jej muzyka znalazła się na ścieżce dźwiękowej produkcji "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Wzięła także udział w międzynarodowym obozie songwriterskim "Writers Off The Block" w Holandii, gdzie pracowała nad nowym materiałem w gronie twórców z różnych krajów.

Czas na nowy rozdział i Eurowizję

Po miesiącach intensywnej pracy Anastazja Maciąg wraca do fanów z nową energią i premierowym materiałem. Przy okazji polskich preselekcji do Eurowizji 2026 zaprezentuje swój najnowszy utwór „Wild Child” – pierwszą premierę od dłuższego czasu. Jak sama dała do zrozumienia w mediach społecznościowych, była to przerwa, która tylko wzmogła jej apetyt na scenę. Start w preselekcjach to dla Anastazji nie tylko kolejny konkurs, ale realna szansa na umocnienie swojej pozycji i pokazanie się szerokiej publiczności w nowej odsłonie.

