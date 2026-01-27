Szok, co zrobili dla ukochanej artystki. To ona pojedzie na Eurowizję?

Eurowizyjna walka wchodzi na nowy, gorący poziom. Choć finałowa dziesiątka polskich preselekcji jest już znana, fani Arii Martelle nie składają broni. Młoda artystka oficjalnie stara się o dziką kartę, a w sieci trwa prawdziwa mobilizacja. Hasztag #AriaNaEurowizję zalewa sieć, a presja na Telewizję Polską rośnie z dnia na dzień. Znacie ją?

Eurowizja od lat pokazuje, że ostateczne decyzje nie zawsze zapadają wyłącznie w wielkich dyrektorskich gabinetach. Czasem decydują emocje, zaangażowanie i siła fanów. Dokładnie tak jest w przypadku Arii Martelle, która stała się jednym z najgłośniejszych nazwisk tegorocznej rywalizacji. Jej sympatycy ruszyli z ogólnopolską akcją, domagając się dla niej dzikiej karty. Czy się uda?

TVP pod presją! Aria Martelle walczy o Eurowizję, fani ruszyli do akcji

Do sieci trafił oficjalny teledysk Arii do eurowizyjnego utworu. Materiał w mgnieniu oka rozszedł się po TikToku, Instagramie i platformie X, generując tysiące reakcji. Komentarze nie pozostawiają wątpliwości: "Gotowiec na Eurowizję", "To brzmi europejsko", "Jakim cudem jej nie ma w finale?"

Pod klipem i w mediach społecznościowych codziennie przybywają setki wpisów, w których internauci oznaczają Telewizję Polską, jurorów oraz oficjalne eurowizyjne profile. Fani apelują wprost: "Dajcie Arii dziką kartę". Hasztag #AriaNaEurowizję zaczął trendować.

Nie bez znaczenia jest fakt, że regulamin preselekcji daje TVP możliwość przyznania dzikiej karty artystom, którzy wzbudzają wyjątkowe zainteresowanie widzów i mediów. A zainteresowanie Arią Martelle jest dziś trudne do zignorowania.

Kim właściwie jest artystka, o której mówią fani Eurowizji? Aria Martelle to przedstawicielka młodego pokolenia, która konsekwentnie buduje swoją markę. Ma na koncie doświadczenie aktorskie, milionowe zasięgi w mediach społecznościowych i zaangażowaną społeczność fanów. Jej muzyka balansuje na styku nowoczesnego popu i rocka. Eurowizyjna propozycja od początku była tworzona z myślą o międzynarodowej publiczności. Co sądzicie?

