To oni mogą pojechać na Eurowizję 2026! TVP ogłasza listę

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, który odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiedniu, jeszcze przed startem wzbudza ogromne emocje. Tym razem nie chodzi wyłącznie o muzykę, ale również o napięcia polityczne i kontrowersyjne decyzje Europejskiej Unii Nadawców. W cieniu tych wydarzeń Telewizja Polska potwierdziła, że Polska pojawi się na eurowizyjnej scenie, jednak sposób wyboru reprezentanta od początku budził wątpliwości. Zamiast widowiskowych preselekcji i wielkiego koncertu - cisza, nieoficjalne przecieki i nerwowe ruchy za kulisami. Według informacji, które przedostały się do mediów, TVP uważnie obserwowała sytuację międzynarodową oraz nastroje wokół konkursu, jednocześnie mierząc się z bardzo przyziemnym problemem: ograniczonym budżetem. Na szczęście lista została już opublikowana.
To oni mogą pojechać na Eurowizję 2026! TVP zaciska pasa i rezygnuje z wielkiego show
Z informacji krążących w środowisku eurowizyjnym wynika, że pierwotny plan organizacji biletowanego koncertu preselekcyjnego został definitywnie porzucony. Koszty miały przewyższyć potencjalne zyski, a stacja musiała zrewidować swoje ambicje. W efekcie zamiast medialnego show zdecydowano się na znacznie skromniejszą formułę.
Lista artystów dopuszczonych do walki o wyjazd do Wiednia jest już gotowa! Oficjalne ogłoszenie nazwisk nastąpiło 14 stycznia 2026 roku, jednak bez konferencji prasowej i fleszy fotoreporterów. Lista po prostu pojawiła się w sieci.
OTO ONI! Uczestnicy Finału Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026 Kto stanie na eurowizyjnej scenie w maju reprezentując Polskę? Śledźcie nasze media społecznościowe, bo już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów dotyczących finału kwalifikacji i sposobu głosowania. Jedno jest pewne: reprezentanta Polski wybiorą widzowie! - czytamy we wpisie.
- Alicja – Pray
- Anastazja – Wild Child
- Basia Giewont – Zimna Woda
- Jeremi Sikorski – Cienie przeszłości
- Karolina Szczurkowska – Nie bój się
- Ola Antoniak – Don’t You Try
- Piotr Pręgowski – Parawany Tango
- Stasiek Kukulski – This Too Shall Pass
