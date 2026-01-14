To oni mogą pojechać na Eurowizję 2026! TVP ogłasza listę

Polska droga do Eurowizji 2026 przypomina serial pełen zwrotów akcji. Choć Telewizja Polska potwierdziła udział w konkursie, długo panowała cisza wokół nazwiska reprezentanta. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że pierwsze decyzje zapadły. TVP ogłosiło listę artystów, którzy mają szansę reprezentować nasz kraj w Wiedniu.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, który odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiedniu, jeszcze przed startem wzbudza ogromne emocje. Tym razem nie chodzi wyłącznie o muzykę, ale również o napięcia polityczne i kontrowersyjne decyzje Europejskiej Unii Nadawców. W cieniu tych wydarzeń Telewizja Polska potwierdziła, że Polska pojawi się na eurowizyjnej scenie, jednak sposób wyboru reprezentanta od początku budził wątpliwości. Zamiast widowiskowych preselekcji i wielkiego koncertu - cisza, nieoficjalne przecieki i nerwowe ruchy za kulisami. Według informacji, które przedostały się do mediów, TVP uważnie obserwowała sytuację międzynarodową oraz nastroje wokół konkursu, jednocześnie mierząc się z bardzo przyziemnym problemem: ograniczonym budżetem. Na szczęście lista została już opublikowana.

To oni mogą pojechać na Eurowizję 2026! TVP zaciska pasa i rezygnuje z wielkiego show

Z informacji krążących w środowisku eurowizyjnym wynika, że pierwotny plan organizacji biletowanego koncertu preselekcyjnego został definitywnie porzucony. Koszty miały przewyższyć potencjalne zyski, a stacja musiała zrewidować swoje ambicje. W efekcie zamiast medialnego show zdecydowano się na znacznie skromniejszą formułę.

Lista artystów dopuszczonych do walki o wyjazd do Wiednia jest już gotowa! Oficjalne ogłoszenie nazwisk nastąpiło 14 stycznia 2026 roku, jednak bez konferencji prasowej i fleszy fotoreporterów. Lista po prostu pojawiła się w sieci.

OTO ONI! Uczestnicy Finału Polskich Kwalifikacji do Eurowizji 2026 Kto stanie na eurowizyjnej scenie w maju reprezentując Polskę? Śledźcie nasze media społecznościowe, bo już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów dotyczących finału kwalifikacji i sposobu głosowania. Jedno jest pewne: reprezentanta Polski wybiorą widzowie! - czytamy we wpisie.

  • Alicja – Pray
  • Anastazja – Wild Child
  • Basia Giewont – Zimna Woda
  • Jeremi Sikorski – Cienie przeszłości
  • Karolina Szczurkowska – Nie bój się
  • Ola Antoniak – Don’t You Try
  • Piotr Pręgowski – Parawany Tango
  • Stasiek Kukulski – This Too Shall Pass

