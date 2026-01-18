A jednak! Michał Szpak wróci na Eurowizję! Jego słowa nie pozostawiają złudzeń. Wideo

Michał Szpak w 2016 roku reprezentował już Polskę na Eurowizji. Osiągnął niebywały sukces - w głosowaniu widzów zajął wysokie, 3. miejsce. Ostatecznie po zsumowaniu głosów jurorów i publiczności zajął 8. miejsce. Takiej pozycji mogą pozazdrościć mu inni polscy artyści, wliczając w to także naszą zeszłoroczną reprezentantkę, Justynę Steczkowską. Mija dekada. Nic dziwnego, że fani chcieliby ponownie zobaczyć Szpaka na Eurowizyjnej scenie. To mógłby być nasz przepis na sukces.

NIE PRZEGAP: Polska gwiazda będzie reprezentować na Eurowizji San Marino?! Wieści szybko się rozniosły!

Okazuje się, że to możliwe. Bo choć Telewizja Polska ogłosiła już skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026 i na liście artystów nie ma Michała Szpaka, to mówi się o przyznaniu dwóch "dzikich kart". Jedną z nich mógłby otrzymać właśnie on. Drugą zaś Marcin Maciejczak. Serwis Pudelek informuje, że Szpak nie mówi "nie", ale ma wobec Telewizji Polskiej wymagania, które nadawca musiałby spełnić.

ZOBACZ TAKŻE: Pietrek z "Rancza" chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2026! Takiego kandydata jeszcze nie było. "Jesteśmy skazani na sukces"

Michał Szpak zapowiada: Na pewno wrócę na Eurowizję

Kilka tygodni temu, podczas finału programu "The Voice of Poland" zapytaliśmy Michała wprost, czy chciałby wrócić na Eurowizję. Jego odpowiedź nie zostawiła żadnych złudzeń.

- Myślisz, że twój powrót ma szansę wydarzyć się w niedalekiej przyszłości? - zapytał nasz dziennikarz.

- Nie wiem, czy teraz, ale w przyszłości na pewno! - powiedział "Super Expressowi" Michał Szpak.

A kto waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę na Eurowizji? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

Michał Szpak zapowiada: Na pewno wrócę na Eurowizję Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.