A jednak! Michał Szpak wróci na Eurowizję! Jego słowa nie pozostawiają złudzeń. Wideo

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-01-18 6:25

Telewizja Polska ogłosiła skład polskich preselekcji do konkursu Eurowizja 2026. W stawce znaleźli się tacy artyści jak Basia Giewont, Alicja Szemplińska czy... Piotr Pręgowski czyli słynny Pietrek z serialu "Ranczo". TVP ogłosiła tylko ośmioro kandydatów, a to niewielu. Dlatego mówi się, że do preselekcji mogą dołączyć jeszcze dwie osoby, którym nadawca przyznałby tzw. "dzikie karty". Jedną z tych osób miałby być Michał Szpak, który podbił Eurowizję dokładnie 10 lat temu. Kilka tygodni temu w rozmowie z "Super Expressem" gwiazdor jasno wypowiedział się na temat swojego powrotu na festiwal. Co powiedział?

Ralph Kaminski i Michał Szpak są rodziną!

i

Autor: AKPA/ AKPA

Michał Szpak w 2016 roku reprezentował już Polskę na Eurowizji. Osiągnął niebywały sukces - w głosowaniu widzów zajął wysokie, 3. miejsce. Ostatecznie po zsumowaniu głosów jurorów i publiczności zajął 8. miejsce. Takiej pozycji mogą pozazdrościć mu inni polscy artyści, wliczając w to także naszą zeszłoroczną reprezentantkę, Justynę Steczkowską. Mija dekada. Nic dziwnego, że fani chcieliby ponownie zobaczyć Szpaka na Eurowizyjnej scenie. To mógłby być nasz przepis na sukces. 

NIE PRZEGAP: Polska gwiazda będzie reprezentować na Eurowizji San Marino?! Wieści szybko się rozniosły!

Okazuje się, że to możliwe. Bo choć Telewizja Polska ogłosiła już skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026 i na liście artystów nie ma Michała Szpaka, to mówi się o przyznaniu dwóch "dzikich kart". Jedną z nich mógłby otrzymać właśnie on. Drugą zaś Marcin Maciejczak. Serwis Pudelek informuje, że Szpak nie mówi "nie", ale ma wobec Telewizji Polskiej wymagania, które nadawca musiałby spełnić. 

ZOBACZ TAKŻE: Pietrek z "Rancza" chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2026! Takiego kandydata jeszcze nie było. "Jesteśmy skazani na sukces"

Michał Szpak zapowiada: Na pewno wrócę na Eurowizję

Kilka tygodni temu, podczas finału programu "The Voice of Poland" zapytaliśmy Michała wprost, czy chciałby wrócić na Eurowizję. Jego odpowiedź nie zostawiła żadnych złudzeń.

- Myślisz, że twój powrót ma szansę wydarzyć się w niedalekiej przyszłości? - zapytał nasz dziennikarz.

- Nie wiem, czy teraz, ale w przyszłości na pewno! - powiedział "Super Expressowi" Michał Szpak

A kto waszym zdaniem powinien reprezentować Polskę na Eurowizji? Zagłosujcie w naszej sondzie pod tekstem.

Michał Szpak zapowiada: Na pewno wrócę na Eurowizję
Sonda
Kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji 2026?
Michał Szpak
30 zdjęć
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EUROWIZJA 2026
MICHAŁ SZPAK
EUROWIZJA