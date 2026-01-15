Polska gwiazda będzie reprezentować na Eurowizji San Marino?! Wieści szybko się rozniosły!

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2026-01-15 5:00

Magdalena Tul reprezentowała Polskę na Eurowizji dokładnie 15 lat temu. W tym roku artystka ponownie wyraziła chęć wyjazdu na konkurs. Telewizja Polska nie uwzględniła jej w polskich preselekcjach, więc Magda poszła o kilka kroków dalej. Zgłosiła się do preselekcji w San Marino. Właśnie została zakwalifikowana do pierwszego etapu konkursu. Eurowizyjne media oszalały z radości!

Magdalena Tul widzom Telewizji Polskiej jest znana już od ponad 20 lat. W 2003 roku dołączyła do programu "Jako to melodia?" i występowała jako solistka teleturnieju muzycznego przez kolejne 15 lat. W 2011 roku, zdobywając ponad 40% wszystkich głosów, wygrała polskie preselekcje i ruszyła ze swoim przebojem "Jestem" na podbój Eurowizji. Nie udało jej się wyjść z półfinału konkursu, który odbywał się wtedy w Düsseldorfie, ale jej utwór podbił Europę, a taneczny występ do dziś jest wspominany jako jeden z najbardziej niedocenionych polskich prezentacji w konkursie. 

W temacie Eurowizji Magdalena Tul nie mówi jednak ostatniego słowa. W tym roku postanowiła zgłosić się do konkursu ze swoją piosenką "I'll be around", która w sieci zbiera same pozytywne recenzje. 

Piosenka „I’ll be around” to moja propozycja do eurowizyjnych preselekcji. 15 lat temu miałam zaszczyt reprezentować Polskę z utworem „Jestem” i sama nie wiem, kiedy to minęło. Jak wiecie, czułam wtedy wielki niedosyt i moim wielkim marzeniem jest wrócić jeszcze raz na eurowizyjną scenę. Czy dostanę kiedyś taką szansę? To jedna z tych rzeczy z kategorii niemożliwych, ale taka też był mój start w 2011. Póki co piosenka jest w grze, a dzięki Wam może zyskać życie

- napisała o utworze Magda. 

W stawce polskich preselekcji utwór się nie znalazł, więc Magda próbuje swoich sił dalej. Zgłosiła piosenkę do preselekcji w San Marino i... póki co okazało się to strzałem w dziesiątkę. Została zakwalifikowana do pierwszego etapu konkursu, a informacja o jej zgłoszeniu wyciekła do mediów i zelektryzowała je. Fani Eurowizji doskonale pamiętają bowiem występ artystki sprzed 15 lat i chcą dać jej drugą szansę. Czy Magdalena Tul wystąpi na Eurowizji pod flagą San Marino? Przekonamy się już niedługo!

Posłuchajcie piosenki Magdaleny Tul "I'll be around". Ma szansę zawojować Eurowizję?

