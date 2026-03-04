Dominika Serowska wyznaje: "Nie jestem osobą utalentowaną". Odkrywa, kto jest jej wzorem

Dominika Serowska zdobyła rozpoznawalność dzięki związkowi z Marcinem Hakielem. Na początku ich relacja owiana była tajemnicą - Serowska długo nie pokazywała twarzy i unikała medialnego rozgłosu. Z czasem jednak wyszła z cienia i coraz śmielej zaczęła zaznaczać swoją obecność w show-biznesie. Dziś nie ukrywa, że świat mediów zwyczajnie ją pociąga.

Dominika Serowska szczerze mówi o swoich talentach

Ukochana Marcina Hakiela, a zarazem matka jego drugiego syna, ma już na koncie występy w kilku programach rozrywkowych. 4 marca premierę ma nowy sezon reality show "Królowa Przetrwania", w którym Dominika Serowska stanęła do rywalizacji z innymi celebrytkami w wymagających warunkach dżungli. W ramach promocji formatu pojawiła się w talk-show Kuby Wojewódzkiego, gdzie zdobyła się na wyjątkowo szczerą deklarację.

Generalnie na pewno nie jestem, tak jak sam już stwierdziłeś jakiś czas temu, osobą utalentowaną, czyli nie jestem aktorką, piosenkarką. Myślę, że bardziej bym szła w kierunku bycia osobowością show-biznesową, na przykład taką właśnie, jak Małgosia Rozenek

- wyznała Dominika Serowska.

Trudno odmówić jej dystansu do siebie. Partnerka Hakiela jasno daje do zrozumienia, że nie marzy o karierze artystki - chce być rozpoznawalną, medialną osobowością. Nie ukrywa też, że inspiruje ją Małgorzata Rozenek-Majdan. To właśnie Gosia od lat skutecznie odnajduje się w świecie mediów, łącząc obecność w telewizji z działalnością w sieci i projektami biznesowymi. Co więcej, to Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi"Królową Przetrwania", więc Serowska miała okazję "pracować" pod jej okiem.

Dominice Serowskiej nie brakuje ambicji ani odwagi w mówieniu o swoich planach. Pytanie tylko, czy szczerość i determinacja pozwolą jej powtórzyć drogę, którą wcześniej przeszła Rozenek-Majdan. Czas pokaże.

