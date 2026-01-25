Dominika Serowska nie ukrywa prawdy! Co rusz kłóci się z Marcinem Hakielem. A jednak ich związek trwa w najlepsze

2026-01-25 10:27

Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą parę, której czasem ostro się dostaje od internautów. Głównie za wyjątkową szczerość. Serowska mówi, co myśli i nie bawi się w konwenanse. Przed świętami wyznała, że nie gotuje, wcześniej wprost mówiła o kontaktach z Kasią Cichopek, wyznała też, ile waży i czy poddaje się inwazyjnym zabiegom upiększającym. Dla niej nie ma tematów tabu. Teraz zdradziła, że wciąż kłóci się z ukochanym! A jednak ich relacja kwitnie.

Marcin Hakiel i Dominika Serowska to jedna z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Po burzliwym rozstaniu z Katarzyną Cichopek tancerz odnalazł szczęście u boku Dominiki. Para od ponad dwóch lat tworzy silny związek pełen miłości, czułości i rodzinnych planów. Kulminacją ich uczucia były narodziny synka. Gdy chłopiec przyszedł na świat, natychmiast skradł serca swoich rodziców, ale i internautów. Co prawda Dominika przyznała po porodzie, że czuła się jak "przejechana czołgiem", ale radość była ogromna!

Miłość Hakiela i Serowskiej widać na każdym kroku. Zakochani chętnie publikują rodzinne kadry, na których dumny tata tuli synka, a Dominika nie ukrywa szczęścia z macierzyństwa.

Internauci oszaleli, gdy ujawniono, że mały nazywa się Romeo. Oryginalnie brzmiące imię wzbudziło sporo emocji w sieci. Ale nie tylko to! Kontrowersje budzi też wyjątkowa szczerość Serowskiej, która zawsze mówi dokładnie to, co myśli. Teraz wyjawiła... że wciąż kłóci się ze swoim narzeczonym.

Dominika Serowska szczera do bólu

Narzeczona Hakiela i młoda mama stara się mieć bliski kontakt z internautami, którzy śledzą ją w sieci. To grono jest coraz większe. Teraz do społeczności skupionej wokół Serowskiej na Instagramie zalicza się już blisko 50 tys. osób!

Gdy tylko Dominika ma wolną chwilę, odpowiada na pytania internautów, czasem dość mocno ingerujące w prywatność. Ale Dominika wychodzi z założenia, że rozmawiać można o wszystkim. Ostatnio została zapytana o szczegóły relacji z ukochanym Marcinem. Odpowiedziała:

Układa się idealnie, kłócimy się i godzimy non stop, więc jest miłość.

Właśnie tak powinno być? Jak myślicie?

Wcześniej Dominika wyznała, że nie sypia z Hakielem:

Bajka o tym, że budzimy się razem, wtuleni, jest zmorą. Sen jest dla mnie trochę jak sport - robię to po to, żeby uzyskać efekt. Czyli po to, żeby się wyspać. Nie potrzebuję się przytulać, dotykać i robić wszystkiego podczas snu - mogę to zrobić przed snem, mogę to zrobić rano, jak umyję twarz i zęby. Możemy wtedy się przytulać, powiedzieć sobie: "dzień dobry". Ale spanie z kimś to jest dla mnie koszmar. Ja się wtedy po prostu nie wysypiam.

