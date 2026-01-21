Wiadomo, ile waży Dominika Serowska. Partnerka Hakiela przez 6 dni była na diecie

Dominika Serowska coraz mocniej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. Partnerka Marcina Hakiela i mama ponad rocznego Romeo regularnie przyciąga uwagę internautów. Tym razem influencerka zdecydowała się na szczerość i ujawniła swoją wagę, pokazując efekt 6-dniowej diety.

Nie przegap: Dominika Serowska pokazała zdjęcia sprzed 10 lat. Trudno uwierzyć, że to ona

Kim jest Dominika Serowska?

Dominika Serowska stała się rozpoznawalna głównie za sprawą związku z Marcinem Hakielem. Para wspólnie wychowuje syna, a ich relacja była szeroko komentowana. Na jaw wyszło m.in. że nie śpią w jednej sypialni.

Z czasem Serowska zaczęła budować własną pozycję w sieci. Dziś działa aktywnie w mediach społecznościowych i coraz częściej dzieli się fragmentami swojej codzienności.

Dominika Serowska na diecie. Pokazała wagę bez ukrywania liczb

Ostatnio Dominika Serowska skupiła się na temacie sylwetki. Przez kilka dni relacjonowała przebieg krótkiej diety, a na koniec zdecydowała się na krok, który zawsze budzi emocje – stanęła na wadze i pokazała wynik.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych zaprezentowała pomiar z pierwszego oraz ostatniego dnia diety.

Polecamy: Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Ile waży Dominika Serowska?

Po sześciu dniach diety waga Dominiki Serowskiej wskazała 63,8 kg. Influencerka nie ukrywała, że w tym czasie schudła prawie 2 kilogramy. Jak zaznaczyła, nie wykonywała intensywnych ćwiczeń, a cały proces miał być dla niej możliwy do pogodzenia z codziennym trybem życia.

Dla potwierdzenia efektów opublikowała zdjęcia wagi. Dominika Serowska podkreśliła, że poza spadkiem wagi zauważyła też poprawę samopoczucia. Według jej relacji podczas diety:

miała więcej energii,

czuła lekkość,

nie odczuwała osłabienia.

Podsumowując, początkowa waga Dominiki Serowskiej wynosiła 65,7 kg, a po 6 dniach było to już 63,8 kg. Choć dieta była efektem współpracy reklamowej, celebrytka jest zachwycona jej efektami.

Sonda Wierzysz w to, że dieta może wpłynąć na twoje samopoczucie? Tak Nie Nie mam zdania na ten temat