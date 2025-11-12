Ukochana Hakiela chwali się dużym i jędrnym biustem. Na dowód ma zdjęcia! "Zawsze taki miałam"

Dominika Serowska znów przyciągnęła uwagę mediów i fanów. Tym razem nie za sprawą stylizacji, wspólnego zdjęcia z Marcinem Hakielem czy treningu, a... sentymentalnego powrotu do czasów licealnych. Celebrytka udostępniła zdjęcie z dawnych czasów i odpowiedziała na pytania internautów. Jej komentarz był szczery do bólu! Wśród relacji publikowanych przez Dominikę Serowską na Instagramie znalazła się bowiem fotografia, która wyraźnie różni się od typowej zawartości influencerów. Zamiast filtrów, zabiegów estetycznych czy błyszczących kreacji, partnerka Marcina Hakiela postanowiła pokazać siebie... sprzed lat. I to nie byle jakich, bo z okresu dorastania. Zdjęcie, które wrzuciła w ramach popularnej formuły Q&A (czyli "pytania i odpowiedzi"), przedstawia ją jako nastolatkę. Choć widać, że czas płynie, wielu fanów uznało, że właściwie wygląda niemal identycznie jak dziś.

Obok zdjęcia Serowska zdecydowała się odpowiedzieć na pytanie dotyczące jej wyglądu, a konkretnie biustu. To pytanie musiało paść niejeden raz, skoro influencerka odpowiedziała wprost i bez skrępowania.

- Zawsze miałam duży i jędrny biust – napisała Dominika Serowska w relacji w mediach społecznościowych.

W dobie internetowych przeróbek, operacji plastycznych i filtrów upiększających, wyznanie Serowskiej może być odebrane jako próba zaznaczenia, że jej sylwetka jest efektem genów, a nie skalpela. Szczegóły poniżej.

Dominika Serowska lubi być w centrum uwagi. Ukochana Marcina Hakiela często publikuje odważne zdjęcia

Dominika Serowska już od kilku miesięcy regularnie pojawia się w mediach za sprawą związku z tancerzem Marcinem Hakielem. Para nie ukrywa swojego uczucia, a każda wspólna fotografia czy wyznanie partnerów wzbudza żywe emocje wśród fanów: zwłaszcza że Hakiel jest byłym mężem Katarzyny Cichopek, co dodatkowo rozbudza ciekawość internautów.

Czytaj także: Dominika Serowska i Marcin Hakiel pobierają 800 plus na dziecko. "Nie rzucam dolarami w kiblu"

W ostatnich tygodniach Serowska aktywnie relacjonuje swoje życie codzienne w mediach społecznościowych, promuje zdrowy tryb życia i od czasu do czasu wdaje się w dialog z obserwatorami, zarówno tymi pozytywnie nastawionymi, jak i krytycznymi. Publikuje też zdjęcia w odważnych stylizacjach, eksponujących biust czy swoje inne walory. Razem z Hakielem pokazują, że wspólnie wychowanie dziecka, które niedawno im się urodziło, nie musi oznaczać całkowitej rezygnacji z siebie.

Zobacz galerię zdjęć: Biust na pierwszym planie! Dominika Serowska prowokuje fanów na Instagramie

i Autor: Dominika Serowska/ Instagram

Sonda Podoba Ci się metamorfoza Dominiki Serowskiej? Tak Nie