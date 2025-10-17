Dominika Serowska i Marcin Hakiel pobierają 800 plus na dziecko. "Nie rzucam dolarami w kiblu"

2025-10-17 10:57

Dominika Serowska i Marcin Hakiel wychowują wspólnie syna Romeo, który w grudniu 2025 roku będzie obchodzić swoje pierwsze urodziny. I choć wydawać by się mogło, że para nie narzeka na problemy finansowe, to partnerka tancerza podczas najnowszego wywiadu uznała, że wspólnie pobierają 800 plus na dziecko. - Jak każdy dostaje, to każdy dostaje - stwierdziła Dominika Serowska, dodając że program nie jest przecież skierowany tylko do osób ubogich, a na pierwsze dziecko można dostać pieniądze niezależnie od wysokości dochodów.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel w grudniu 2024 roku doczekali się zdrowego synka, któremu nadali imię Romeo. Chłopiec stał się oczkiem w głowie zakochanej pary, która nie kryje go przed światem i chętnie publikuje zdjęcia malucha w mediach społecznościowych. Dziecko ma za sobą również liczne sesje fotograficzne na łamach mediów, bo celebryci pokazują się z nim niemal wszędzie. Teraz Dominika Serowska wystąpiła w podcaście "Call Me Mommy" (z ang. "Nazywaj mnie mamą"), w którym opowiedziała nieco więcej o kulisach macierzyństwa, choć nie tylko. Nagle prowadząca zadała jej pytanie na temat tego, czy razem z Marcinem pobierają pieniądze z programu 800 plus na dziecko. Serowska bez ogródek odpowiedziała wprost, że tak. 

- Czy bierzesz 800 plus? - padło pytanie. - No jasne - odpowiedziała Dominika Serowska. - Bo się zastanawiałam, czy gwiazdy też biorą. Ja biorę - podsumowała Agata Reszko. - Ale jakie gwiazdy... Ja jestem mamą - odparła partnerka Hakiela.

Dalej celebrytka zaczęła narzekać na krytykę rodziców, którym wiedzie się lepiej i jednocześnie pobierają świadczenie socjalne. Stwierdziła, że "nie rozumie takiego podziału" i "jak każdy dostaje, to każdy dostaje". - Zawsze mnie to wkurzało, że biednemu to trzeba pomóc, a ten co se radzi, to niech se radzi i zapierdziela - powiedziała Serowska, a to dopiero początek. Szczegóły poniżej.

800 plus tylko dla biednych rodzin? Dominika Serowska, partnerka Marcina Hakiela, się z tym nie zgadza. "Nie jemy ze złotych talerzy"

Dominika Serowska tłumaczyła, że otrzymywanie świadczenia 800 plus to przywilej każdego obywatela, a nie tylko "tego biednego". Gdy prowadząca zwróciła jej uwagę, że osobom publicznym bardziej patrzy się na ręce, odpowiedziała że nie żyją na "nie wiadomo jakim poziomie".

- Nie jemy ze złotych talerzy. To nie jest tak, że rzucam dolarami w kiblu, a później pobieram 800 plus. A nawet gdyby... Pewnie są pary w show-biznesie, które super prosperują i mają kupę kasy. Dalej uważam, że im się to należy. To jest przywilej wszystkich obywateli - stwierdziła Dominika Serowska.

Zgadzacie się z nią? Dajcie znać i zagłosujcie w poniższej sondzie. 

