Polska gwiazda wróci na Eurowizję po 15 latach? "Piosenka jest w grze". Posłuchajcie

Magdalena Tul widzom Telewizji Polskiej jest znana już od ponad 20 lat. W 2003 roku dołączyła do programu "Jako to melodia?" i występowała jako solistka teleturnieju muzycznego przez kolejne 15 lat. W 2011 roku, zdobywając ponad 40% wszystkich głosów, wygrała polskie preselekcje i ruszyła ze swoim przebojem "Jestem" na podbój Eurowizji. Nie udało jej się wyjść z półfinału konkursu, który odbywał się wtedy w Düsseldorfie, ale jej utwór podbił Europę, a taneczny występ do dziś jest wspominany jako jeden z najbardziej niedocenionych polskich prezentacji w konkursie.

Od tego czasu Magda koncertowała w Wielkiej Brytanii

Mija 15 lat, a Magdalena Tul po raz kolejny postanowiła spróbować swoich szans na Eurowizji. Właśnie opublikowała w sieci swój utwór "I'll be around", który zgłosiła do preselekcji, które odbędą się w prawdopodobnie w lutym przyszłego roku.

Piosenka „I’ll be around” to moja propozycja do eurowizyjnych preselekcji. 15 lat temu miałam zaszczyt reprezentować Polskę z utworem „Jestem” i sama nie wiem, kiedy to minęło. Jak wiecie, czułam wtedy wielki niedosyt i moim wielkim marzeniem jest wrócić jeszcze raz na eurowizyjną scenę. Czy dostanę kiedyś taką szansę? To jedna z tych rzeczy z kategorii niemożliwych, ale taka też był mój start w 2011. Póki co piosenka jest w grze, a dzięki Wam może zyskać życie

- napisała Magdalena Tul na Facebooku.

"I'll be around" już w ciągu kilku minut po premierze zebrało dziesiątki komentarzy, które jasno wskazują, że propozycja Magdy podoba się fanom konkursu.

"Świetna piosenka :) Energiczna, wpada w ucho ❤. Będzie to jedna z lepszych propozycji. Trzymam kciuki ❤" "Świetny wokal, świetna kompozycja, świetna energia tego numeru. Pozostaje trzymać kciuki. Brawo Magda!" "Jak zwykle światowy poziom! Tylko Polska nie docenia utalentowanych artystów, zamiast tego wybierają pseudorap z autotune"

- czytamy na YouTube.

Co ciekawe, tego samego wieczoru Tul wypuściła do sieci jeszcze jeden utwór - balladę w języku polskim "W swetrze", która opowiada o tęsknocie za bliskością i miłością, w której liczy się autentyczność, a nie fasada. Piosenka ta nie bierze udziału w preselekcjach do Eurowizji. Podwójna premiera jest zaś wielką niespodzianką dla fanów artystki.

Posłuchajcie sami eurowizyjnej propozycji Magdaleny Tul "I''ll be around".