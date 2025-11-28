Polska gwiazda wróci na Eurowizję po 15 latach? "Piosenka jest w grze". Posłuchajcie

Telewizja Polska zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów do preselekcji konkursu Eurowizja 2026. Po tegorocznym efektownym udziale Justyny Steczkowskiej, która wróciła na Eurowizję po 30 latach, rozbudziły się nadzieje innych wokalistów. Zwłaszcza, że Telewizja Polska znów dokłada starań, by pomóc naszemu reprezentantowi w udanym występie, co niestety nie zawsze było oczywistością. Swoją chęć udziału w przyszłorocznym konkursie wykazała właśnie Magdalena Tul, gwiazda doskonale znana widzom z programu "Jaka to melodia?". Magda reprezentowała już Polskę w 2011 roku. Zaprezentowała też swoją piosenkę. Ma szanse?

Magdalena Tul widzom Telewizji Polskiej jest znana już od ponad 20 lat. W 2003 roku dołączyła do programu "Jako to melodia?" i występowała jako solistka teleturnieju muzycznego przez kolejne 15 lat. W 2011 roku, zdobywając ponad 40% wszystkich głosów, wygrała polskie preselekcje i ruszyła ze swoim przebojem "Jestem" na podbój Eurowizji. Nie udało jej się wyjść z półfinału konkursu, który odbywał się wtedy w Düsseldorfie, ale jej utwór podbił Europę, a taneczny występ do dziś jest wspominany jako jeden z najbardziej niedocenionych polskich prezentacji w konkursie. 

Od tego czasu Magda koncertowała w Wielkiej Brytanii 

Mija 15 lat, a Magdalena Tul po raz kolejny postanowiła spróbować swoich szans na Eurowizji. Właśnie opublikowała w sieci swój utwór "I'll be around", który zgłosiła do preselekcji, które odbędą się w prawdopodobnie w lutym przyszłego roku. 

Piosenka „I’ll be around” to moja propozycja do eurowizyjnych preselekcji. 15 lat temu miałam zaszczyt reprezentować Polskę z utworem „Jestem” i sama nie wiem, kiedy to minęło. Jak wiecie, czułam wtedy wielki niedosyt i moim wielkim marzeniem jest wrócić jeszcze raz na eurowizyjną scenę. Czy dostanę kiedyś taką szansę? To jedna z tych rzeczy z kategorii niemożliwych, ale taka też był mój start w 2011. Póki co piosenka jest w grze, a dzięki Wam może zyskać życie

- napisała Magdalena Tul na Facebooku. 

"I'll be around" już w ciągu kilku minut po premierze zebrało dziesiątki komentarzy, które jasno wskazują, że propozycja Magdy podoba się fanom konkursu. 

"Świetna piosenka :) Energiczna, wpada w ucho ❤. Będzie to jedna z lepszych propozycji. Trzymam kciuki ❤"

"Świetny wokal, świetna kompozycja, świetna energia tego numeru. Pozostaje trzymać kciuki. Brawo Magda!"

"Jak zwykle światowy poziom! Tylko Polska nie docenia utalentowanych artystów, zamiast tego wybierają pseudorap z autotune"

- czytamy na YouTube. 

Co ciekawe, tego samego wieczoru Tul wypuściła do sieci jeszcze jeden utwór - balladę w języku polskim "W swetrze", która opowiada o tęsknocie za bliskością i miłością, w której liczy się autentyczność, a nie fasada. Piosenka ta nie bierze udziału w preselekcjach do Eurowizji. Podwójna premiera jest zaś wielką niespodzianką dla fanów artystki. 

Posłuchajcie sami eurowizyjnej propozycji Magdaleny Tul "I''ll be around". 

