Najgorętszy teledysk tego roku?! Magdalena Tul chce nim podbić Amerykę! Jeszcze nigdy nie była tak odważna. WIDEO

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Magdalena Tul chce podbić Amerykę. Nagrała odważny teledysk

Magdalena Tul przez lata była solistką programu "Jaka to melodia?". W 2018 roku zdecydowała się opuścić ekipę popularnego show. Magda skupiła się na solowej karierze. Artystka, która reprezentowała Polskę na Eurowizji, koncertuje nie tylko w kraju. Od kilku miesięcy Magdalena Tul stara się spełnić swój amerykański sen. Zamieszkała już nawet w Stanach Zjednoczonych, współpracuje z tamtejszą wytwórnią i muzykami, którzy pracowali z największymi gwiazdami takimi jak Beyoncé.

Szanse Magdaleny Tul na podbicie amerykańskiego rynku są duże - poza urodą ma też głos, którym mogłaby tłuc szyby. Wszystko to pokazała w swoim nowym teledysku, który właśnie trafił do sieci. Singiel "Make me believe" ma pomóc Magdzie rozkochać w sobie Amerykanów. W odważnym wideo, które powstało do piosenki, artystka wije się seksownie, pokazując, że jest też świetną tancerką. W jednej ze scen w kusym stroju Tul leży wśród płatków róż, a w innej można podziwiać ją w prześwitującej sukience. To zdecydowanie najseksowniejszy teledysk z karierze piosenkarki.

Magdalena Tul na co dzień sama komponuje i pisze teksty swoich piosenek. Tym razem jednak zdecydowała się nagrać utwór amerykańskich twórców.

- Praca nad "Make me believe" była niesamowitym doświadczeniem. Jestem zaszczycona, że mogłam nagrać ten znakomity utwór i mimo tego, że nie jestem autorem, aranżacyjnie miałam tu olbrzymie pole do popisu i mogę z pewnością powiedzieć, że traktuje go również jak swoje dziecko. Jestem wdzięczna całej amerykańsko-polskiej ekipie, która pracowała przy nagraniu muzyki i teledysku. Wierzę, że ten utwór poruszy serca wielu ludzi - mówi Magdalena Tul.

Miejmy nadzieję, że piosenka i klip poruszą amerykańską publiczność.

Zobaczcie odważny klip Magdaleny Tul. Podbije nim Amerykę?