Posłanka Dominika Chorosińska grzmi na temat Jurka Owsiaka. Nie miała litości

Paulina Jaworska
2026-01-27 14:38

Środki zebrane w trakcie 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczone zostaną na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Jak zawsze, tak i w tym roku, charytatywną akcję chętnie wspierają politycy. Ale są też tacy, którzy pokazują swoją niechęć do dzieła Owsiaka. Wśród nich znalazła się posłanka Dominika Chorosińska, która opublikowała gorzki wpis.

Jerzy Owsiak od lat stoi na czele WOŚP, a finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jego znak rozpoznawczy. Jak co roku, tak i teraz, zagrzewał wszystkich do akcji i czynienia dobra. Jednak jego podejście i działanie nie wszystkim się podoba. Twórca WOŚP musi się też liczyć z nieprzyjemnymi komentarzami, o czym zresztą mówiła jego żona, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak w „Faktach po Faktach”. Kobieta przyznała, że tegoroczna akcja była dla niej szczególna. Dlaczego? Jak wyjaśniła: – W zeszłym roku było dużo hejtu, Finał był bardzo nerwowy. Bardzo niefajnie było w pewnych momentach. Dzisiaj od rana jest cudownie. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni - wyznała. Faktycznie, w zeszłym roku wokół WOŚP i jej szefa działo się wiele i to bardzo niebezpiecznych spraw

Politycy komentują WOŚP i Jurka Owsiaka

W programie "Poranny Ring" Czarnek został zapytany o swoje nagranie, które zostało opublikowane w sieci. Polityk mówił w nim: - Podziwiam dzieci, które stoją godzinami na wietrze i zimnie, i zbierają na sprzęt medyczny. Ale szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak [...] manipuluje cały świat - komentował.

Były minister przyznał, że faktycznie, bardzo szanuje wszystkich, którzy zbierają na WOŚP, ale nie popiera Owsiaka. Wspomniał, że denerwuje go, gdy widzi, jak Owsiak krzyczy o pokonaniu sepsy, a tak naprawdę chodzi mu o politykę i obecną opozycję: - Owsiak krzyczy, że pogoniliśmy sepsę? A to przecież nienawiść w kontekście kiedyś ekipy rządzącej. (...) Dla hejtera Owsiaka nie mam szacunku - mówił wspominając, że w 2023 roku pojawiły się plakaty WOŚP, które postrzegano w kontekście politycznym i dostrzegano ich drugie dno.

Wpis posłanki Chorosińskiej o Owsiaku zastanawia. Ostro!

W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Dominika Chorosińska, publikując wpis na Facebooku, w którym opisała nagranie z Owsiakiem. Co słychać na owym nagraniu? Szef WOŚP woła: - No i niech mi ktoś powie, że nie wygraliśmy z sepsą i nie przegoniliśmy tego zła! Przegoniliśmy! Odnosząc się do tych słów parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości, skomentowała ostro: - On nawet przez sekundę nie poczuł żadnych refleksji. 

