Posłanka Dominika Chorosińska grzmi na temat Jurka Owsiaka. Nie miała litości

Jerzy Owsiak od lat stoi na czele WOŚP, a finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to jego znak rozpoznawczy. Jak co roku, tak i teraz, zagrzewał wszystkich do akcji i czynienia dobra. Jednak jego podejście i działanie nie wszystkim się podoba. Twórca WOŚP musi się też liczyć z nieprzyjemnymi komentarzami, o czym zresztą mówiła jego żona, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak w „Faktach po Faktach”. Kobieta przyznała, że tegoroczna akcja była dla niej szczególna. Dlaczego? Jak wyjaśniła: – W zeszłym roku było dużo hejtu, Finał był bardzo nerwowy. Bardzo niefajnie było w pewnych momentach. Dzisiaj od rana jest cudownie. Wszyscy są uśmiechnięci, radośni - wyznała. Faktycznie, w zeszłym roku wokół WOŚP i jej szefa działo się wiele i to bardzo niebezpiecznych spraw.

Politycy komentują WOŚP i Jurka Owsiaka

W programie "Poranny Ring" Czarnek został zapytany o swoje nagranie, które zostało opublikowane w sieci. Polityk mówił w nim: - Podziwiam dzieci, które stoją godzinami na wietrze i zimnie, i zbierają na sprzęt medyczny. Ale szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak [...] manipuluje cały świat - komentował.

Były minister przyznał, że faktycznie, bardzo szanuje wszystkich, którzy zbierają na WOŚP, ale nie popiera Owsiaka. Wspomniał, że denerwuje go, gdy widzi, jak Owsiak krzyczy o pokonaniu sepsy, a tak naprawdę chodzi mu o politykę i obecną opozycję: - Owsiak krzyczy, że pogoniliśmy sepsę? A to przecież nienawiść w kontekście kiedyś ekipy rządzącej. (...) Dla hejtera Owsiaka nie mam szacunku - mówił wspominając, że w 2023 roku pojawiły się plakaty WOŚP, które postrzegano w kontekście politycznym i dostrzegano ich drugie dno.

Wpis posłanki Chorosińskiej o Owsiaku zastanawia. Ostro!

W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Dominika Chorosińska, publikując wpis na Facebooku, w którym opisała nagranie z Owsiakiem. Co słychać na owym nagraniu? Szef WOŚP woła: - No i niech mi ktoś powie, że nie wygraliśmy z sepsą i nie przegoniliśmy tego zła! Przegoniliśmy! Odnosząc się do tych słów parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości, skomentowała ostro: - On nawet przez sekundę nie poczuł żadnych refleksji.

