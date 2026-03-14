Przemysław Czarnek wychowywał się u księdza Jerzego. To był jego kuzyn

Przemysław Czarnek zawsze stoi murem za Kościołem

Przemysław Czarnek to jedna z najbardziej znanych postaci polskiej sceny politycznej, wiceszef PiS, który niedawno został ogłoszony kandydatem na premiera z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk słynie z tego, że jest bardzo stanowczy, nie ukrywa tego, co myśli, nawet jeśli jego poglądy budzą kontrowersje. Nieraz wypowiadał się w taki sposób, który wywoływał potężne emocje i medialne burze, bo Czarnek nigdy nie owija w bawełnę.

Jedną z ogromnych wartości, które mocno ceni jest rodzina. Sam prywatnie jest szczęśliwym mężem pani Katarzyny i ojcem dwojga dzieci: dorosłej już Julii (w 2023 roku córka polityka wyszła za mąż), a także nastoletniego Mateusza. Jest też dziadkiem małego Aleksandra. Polityk nawet w czasie swojego wystąpienia, tuż po tym, gdy został wybrany kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poruszył temat polskich rodzin: - My będziemy promować dziecko, rodzinę, mamę, tatę, babcię, dziadka - mówił. Wiceszef PiS jest też bardzo gorliwym katolikiem, który zawsze z wielkim szacunkiem mówi o roli Kościoła.

Czarnek mając 15 lat wyjechał z domu rodzinnego

Być może ma to związek z jego wychowaniem, ponieważ, o czym nie wszyscy wiedzą, Czarnek jako nastolatek był wychowywany przez księdza, który był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego — ks. Jerzego Pałuckiego. Trafił pod jego skrzydła poprzez wybór szkoły średniej w Lublinie i opuścił rodzinną wieś Goszczanów. Wspomniany ksiądz mieszkał właśnie w Lublinie, natomiast w oświadczeniu majątkowym polityka za 2024 rok widnieje zapis, że ma on pięcioprocentowy udział w spadku po Jerzym Pałuckim (ksiądz zmarł w październiku 2023 roku), obejmującym dom, działki i mieszkania o łącznej wartości ok. 60 tys. zł

W biografii polityka możemy przeczytać: - Do 15. roku życia wychowywał się w Goszczanowie w województwie sieradzkim (obecnie łódzkim). W wieku 15 lat przeprowadził się do Lublina. W latach 1992-1996 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, gdzie w 1996 r. złożył egzamin maturalny. Do tego w młodości późniejszy minister był ministrantem.

Zaś Katolicki Uniwersytet Lubelski miał być jego marzeniem już od dzieciństwa. Faktycznie, Przemysław Czarnek dostał się na studia na KUL. W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Od 2001, jako doktorant stypendysta na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (WPPKiA) w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL rozwijał swoje pasje naukowe.

