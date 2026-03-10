Na ślubie córki Przemysława Czarnka pojawiła się kontrowersyjna postać. Cóż to była za uroczystość

W Lublinie odbył się ślub Julii Czarnek, córki ministra edukacji Przemysława Czarnka, a głównym celebransem mszy ślubnej był kardynał Gerhard Müller z Niemiec.

Kardynał Gerhard Müller, który celebrował mszę ślubną, to postać znana w kręgach kościelnych, były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, znany z ostrych i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Uwagę zwróciły stylizacje państwa młodych i matki panny młodej, a minister Czarnek, zapytany o ślub, wyraził niechęć do komentowania prywatnego życia rodziny, podkreślając jednocześnie radość i dumę z tego wydarzenia.

Ślub Julii Czarnek i jej wybranka odbył się w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie. Pannę młodą do ołtarza prowadził jej ojciec, Przemysław Czarnek. W ceremonii zaślubin, oprócz kardynała Müllera, brało udział sześciu innych duchownych. Po mszy ślubnej goście udali się na przyjęcie weselne, które odbyło się w dworku w Lublinie.

Kardynał Gerhard Müller, główny celebrans mszy ślubnej, jest postacią dobrze znaną w kręgach kościelnych. Przed laty pełnił funkcję prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, jednego z najważniejszych urzędów w Kościele katolickim. Kardynał Müller jest również znany z ostrych i często kontrowersyjnych wypowiedzi. W przeszłości, odnosząc się do kwestii geopolitycznych, używał określenia "piąty rozbiór Polski".

Stylizacje ślubne

Podczas uroczystości szczególną uwagę zwróciły stylizacje państwa młodych oraz matki panny młodej. Julia Czarnek zaprezentowała się w delikatnej sukni ślubnej w stylu boho, z odsłoniętymi ramionami i koronkowymi zdobieniami.

- Suknia panny młodej była w klasycznym białym kolorze, gorsetowa góra była wyszywana w motyw kwiatów, które przechodziły na dolną część rozkloszowanego dołu sukni. Ciekawym i odważnym elementem projektu były opadające ramiączka odsłaniające całkowicie dekolt. Przy tak zgrabnej figurze Julia Czarnek wyglądała rewelacyjnie. Chociaż nie na każdej pannie młodej taki projekt by się sprawdził, to córka ministra zachwyciła wszystkich zebranych gości. Długi biały welon do upiętego nisko koka dopełnił całość stylizacji. Julia postawił na minimalizm w biżuterii i założyła kolczyki oraz cienka bransoletę. Bukiet kwiatów w kolorach pastelowych dodał blasku całości - ocenił wówczas dla nas stylista Daniel Jacob Dali.

Matka panny młodej, Katarzyna Czarnek, wybrała jasną kreację, bogato zdobioną cekinami w górnej części, z tiulową, rozszerzaną ku dołowi spódnicą, odkrywającą plecy i z tiulowymi rękawkami.

Przemysław Czarnek o ślubie córki

Minister Przemysław Czarnek, zapytany o ślub córki, podkreślił swoją niechęć do udzielania informacji na temat prywatnego życia swoich dzieci.

- Proszę wybaczyć, ale nie udzielałem i nie udzielam żadnych informacji na temat prywatnego życia moich dzieci, nowego zięcia, ich nowej, pięknej rodziny - powiedział nam. - Osobiście mogę powiedzieć, że czułem wraz moją żoną na raz i szczęście, i radość, i dumę. Przede wszystkim na ślubie. Ale także na weselu, któremu towarzyszyła wspaniała, radosna zabawa wszystkich gości - dodał.

