Maja Rutkowski była jeszcze w liceum, kiedy została mamą. "Czasami miałam w portfelu 11 zł"

Maja Rutkowski została mamą, kiedy była jeszcze w liceum

Maja Rutkowski w trzecim odcinku "Królowej przetrwania" opowiedziała o swojej przeszłości. Żona detektywa bez licencji została po raz pierwszy mamą w bardzo młodym wieku.

Zostałam sama. Musiałam jechać na studia, musiałam czwartą klasę skończyć i tak trochę to wszystko było na moich barkach. Czasami miałam w portfelu 11 zł, kupowałam kaszkę dla dziecka za 9 i piłam wodę z kranu. Też były takie chwile.

Celebrytka wspominała również reakcje otoczenia. Nie wszyscy wierzyli, że poradzi sobie z tak trudną sytuacją. Od koleżanek słyszała, że zmarnowała sobie życie, zadając się z 13 lat starszym mężczyzną i już nigdy nie zrobi kariery.

Maja Rutkowski poradziła sobie mimo trudności

Mimo trudności Maja Rutkowski nie zamierzała się poddawać. Wspominała, że od początku chciała udowodnić wszystkim, że poradzi sobie z nową rolą i wciąż będzie walczyć o swoje marzenia.

A ja zawsze widziałam, ja im wszystkim pokażę. Poszłam na pierwszą klasówkę z Kają, mam takie zdjęcie, jak ją karmię i z epok jako jedyna piątkę dostałam.

Opowiadała też o momencie, gdy odbierała wyróżnienie za wyniki w nauce, a w tym czasie jej mama opiekowała się córką. I choć Maja mogła liczyć na dużą pomoc rodziców, to po lekcjach to ona musiała samodzielnie opiekować się maleństwem. Bywało, że ze zmęczenia i bezsilności płakała razem z dzieckiem.

Pamiętam, że kiedyś na łóżku w sypialni właśnie w domu moich rodziców usiadłam i razem z nią płakałam. Nie miałam siły.

Celebrytka podkreśliła, że w tamtym czasie nie mogła liczyć na pomoc opiekunek czy udogodnienia, które dziś są dla wielu młodych rodziców standardem.

Relacja córki z Krzysztofem Rutkowskim

W rozmowie pojawił się także wątek relacji córki z jej obecnym mężem, Krzysztofem Rutkowskim.

Kajusia miała 7 lat, ja poznałam właśnie Krzysztofa i jestem wdzięczna mojemu mężowi, że traktuje ją czasami nawet trochę lepiej, niż Krzysia.

Rutkowski przyznała, że choć jej córka nie mówi do niego "tato", są ze sobą bardzo blisko.

Wspomnienia wróciły także na Instagramie

Choć trzeci odcinek "Królowej przetrwania" można zobaczyć teraz tylko w Internecie, Maja Rutkowski wróciła do tematu nastoletniej ciąży również w mediach społecznościowych. Opublikowała archiwalne zdjęcia, na których trzyma na rękach swoją malutką córkę Kaję.

Czasami życie pisze scenariusze, których nikt się nie spodziewa. Zostałam mamą bardzo młodo. Wiele osób myśli wtedy: "to koniec marzeń". A ja dziś wiem, że to był... początek mojej największej siły. Moja córka Kaja przyszła na świat 15 lipca - między trzecią a czwartą klasą liceum wojskowego. Uczyłam się do matury z dzieckiem na rękach, ze zmęczeniem w oczach, ale z ogromną determinacją w sercu. I wiecie co? Zdałam maturę z wyróżnieniem. Nie dlatego, że było łatwo. Dlatego że się nie poddałam

- napisała Rutkowksi na Instagramie.

