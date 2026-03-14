Sekret Agaty Kornhauser-Dudy. Były prezydent ujawnił prawdę, która zaskoczy wielu

Po 10 latach w Pałacu Prezydenckim, Agata Kornhauser-Duda zniknęła z życia publicznego, budząc pytania o jej przyszłość.

Były prezydent Andrzej Duda ujawnił, że jego żona obecnie nie pracuje zawodowo, co jest jej świadomym wyborem po intensywnym okresie.

Para założyła wspólną spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD", której szczegóły działalności pozostają tajemnicą.

Czym dokładnie zajmuje się była Pierwsza Dama i jakie plany ma spółka?

Dlaczego Agata Kornhauser-Duda nie wróciła do pracy?

Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Krakowską" i "Dziennikiem Polskim" rozwiał wszelkie wątpliwości. Agata Kornhauser-Duda, która przed prezydenturą męża była nauczycielką, obecnie nie pracuje zawodowo. Jak podkreślił były prezydent, to jej świadomy wybór.

"Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór" – powiedział Andrzej Duda.

Dodał również, że była pierwsza dama potrzebuje odpoczynku i wyciszenia po dekadzie intensywnego życia publicznego.

Spółka Duda PAAD – co za nią stoi?

Choć Agata Kornhauser-Duda nie podjęła nowej pracy, wraz z mężem zarejestrowali własną spółkę komandytową.

"Andrzej Duda PAAD" figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym od 19 grudnia 2025 roku. Komentatorzy programu Onetu zwrócili uwagę, że skrót "PAAD" może być intrygującym nawiązaniem do powszechnie używanego określenia "PAD" (Prezydent Andrzej Duda), z dodatkowym "A" symbolizującym imię Agaty Kornhauser-Dudy. Na razie jednak szczegóły dotyczące działalności spółki pozostają tajemnicą.

Czym zajmuje się Andrzej Duda po prezydenturze?

Były prezydent Andrzej Duda, w przeciwieństwie do swojej żony, szybko znalazł nowe wyzwania zawodowe. Dołączył do rady nadzorczej fintechu ZEN.com, często nazywanego "polskim Revolutem". Dodatkowo, amerykański think tank Heritage Foundation ogłosił 27 stycznia 2026 roku, że Andrzej Duda został ich współpracownikiem i ekspertem do spraw polityki międzynarodowej oraz suwerenności państw. Były prezydent ma brać udział w analizach i debatach dotyczących bezpieczeństwa oraz przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej.

Andrzej Duda założył także własną fundację – "Fundacja Central European 3Seas Institute - Andrzej Duda Foundation", która ma zajmować się doradztwem.

Nowy rozdział w życiu pary prezydenckiej

Po latach spędzonych w blasku fleszy i intensywnej pracy, Andrzej i Agata Dudowie rozpoczęli nowy etap w życiu. Ona wybrała odpoczynek i czas dla siebie, on aktywnie angażuje się w nowe projekty. Ich wspólna spółka komandytowa "Andrzej Duda PAAD" pozostaje na razie owiana tajemnicą, budząc ciekawość co do przyszłych planów byłej pary prezydenckiej.

27

Express Biedrzyckiej - WSTĘP