Marta Nawrocka w bieli i czerwieni w majówkę. Opaska hitem? Ekspert ocenia

Majówkowe stylizacje Marty Nawrockiej pod okiem eksperta od mody

Marta Nawrocka w ciągu ostatnich dni pojawiła się w stylizacjach nawiązujących do polskich barw. W dniu Święta Flagi, czyli w sobotę 2 maja, zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, żakiecie z paskiem i spódnicy. Do tak wyrazistej stylizacji dobrała delikatną biżuterię, a włosy spięła w prosty kok. Zaś w niedzielę, czyli w Święto Konstytucji 3 maja, pojawiła się w eleganckiej bieli. Biały garnitur podkreślił jej sylwetkę, a bogato zdobiona opaska dodała całości wyjątkowego charakteru. A co na ten temat myśli projektant mody, Daniel Jacob Dali? Ekspert ocenił wybór czerwonego kompletu:

Czerwona stylizacja była mocna i bardziej symboliczna. Intensywna czerwień wyraźnie nawiązuje do barw polskiej flagi, szczególnie w kontekście świąt. Dopasowana marynarka z podkreśloną talią oraz rozkloszowana spódnica midi tworzą bardzo klasyczny, elegancki i reprezentacyjny look. Perłowe kolczyki, cieliste szpilki i gładko upięty kok dopełniają całość. Tu nie ma przesady. To stylizacja bardzo dostojna i kobieca, która świetnie sprawdza się u pierwszej damy - przyznał projektant w rozmowie z "Super Expressem".

Jeśli chodzi o drugą stylizację, to spec od mody ocenił, że biały garnitur Marty Nawrockiej to bardzo elegancka i nowoczesna stylizacja, idealna na oficjalne uroczystości: - Dłuższa marynarka i szerokie spodnie pięknie wydłużają sylwetkę, a beżowy top pod spodem dodaje całości lekkości. Biało-czerwona przypinka subtelnie podkreśla patriotyczny charakter wydarzenia.

Dali zwrócił też uwagę na opaską pierwszej damy. Marta Nawrocka często pojawia się z takimi ozdobami, ale ta była wyjątkowa, bardzo zdobna: - Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą.

23