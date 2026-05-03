Łatwogang to nie nowy WOŚP. Ten sukces mówi coś ważnego o tym, jak dziś pomagamy

Polacy nadal chcą pomagać, ale sposób angażowania się w zbiórki ewoluuje, przenosząc się z ulicy do świata cyfrowego.

Wspólnota tworzy się teraz za ekranem, poprzez wpłaty online i udostępnianie treści, łącząc ludzi emocjami i wspólnym celem.

Twórcy internetowi odgrywają kluczową rolę, budując więź z odbiorcami, którzy wspierają „swoich ludzi”, a nie tylko instytucje.

Jakie są konsekwencje tego, że dobroczynność coraz częściej splata się z tożsamością, a streamy zastępują puszki?

Nie wrzucamy do puszki. Wrzucamy do streama

Nie znaczy to, że potrzeba bycia razem zniknęła. Skala zbiórki pokazuje raczej coś odwrotnego. Polacy nadal chcą się angażować, pomagać i czuć, że biorą udział w czymś większym niż oni sami. Zmienił się jednak sposób, w jaki ta wspólnota się tworzy.

Kiedyś było ją widać od razu. Na ulicach, w tłumie, przy scenach, przy wolontariuszach z puszkami i serduszkach przypiętych do kurtek. Dziś częściej powstaje po cichu, za ekranem telefonu albo komputera. Ktoś wpłaca z domu, ktoś komentuje transmisję, ktoś udostępnia link, ktoś tylko obserwuje, ale wszyscy przez chwilę uczestniczą w tym samym wydarzeniu. To już nie jest wspólnota zgromadzona w jednym miejscu. To wspólnota rozproszona, połączona emocjami, czasem i wspólnym celem. Może mniej widowiskowa niż tłum na placu, ale nadal prawdziwa.

Miliardy euro na obronność. Polska finalizuje umowę SAFE po majówce

Wspólnota, ale na innych zasadach

To nie znaczy, że zniknęła potrzeba działania razem. Skala zbiórki pokazuje coś odwrotnego. Polacy nadal chcą się angażować i pomagać. Zmieniła się jednak forma tej wspólnoty. Kiedyś była widoczna. Tłum, wydarzenie, symbol przypięty do kurtki. Dziś jest bardziej rozproszona. Każdy uczestniczy na swój sposób, z domu, z telefonu, często sam, nawet jeśli w tym samym czasie robi to razem z tysiącami innych. To wspólnota równoległa, a nie fizyczna. Mniej spektakularna na pierwszy rzut oka, ale wciąż realna.

„Wpłacam, bo to moi ludzie”

W komentarzach internautów często powtarza się jeden motyw. Nie tylko pomagam, ale też wspieram swoich. To ważna różnica. W przypadku WOŚP przez lata centralnym punktem była instytucja i jej idea. W przypadku Łatwogangu ogromną rolę odgrywają twórcy internetowi, osoby, które odbiorcy znają, obserwują i którym ufają.

To relacja innego rodzaju. Bardziej bezpośrednia, choć budowana przez ekran. Nie zawsze idziemy już za instytucją. Coraz częściej idziemy za człowiekiem. I to właśnie ta więź potrafi dziś uruchomić ogromne zaangażowanie.

Czy to jeszcze tylko pomaganie

Przy takich akcjach od lat wraca jedno pytanie: na ile chodzi o pomoc, a na ile o coś więcej. Bo wpłata nie jest już tylko gestem finansowym. Staje się także sygnałem. Pokazuje, po której stronie ktoś stoi, z kim się identyfikuje i jakich ludzi chce wspierać.

W internecie takie sygnały są szczególnie widoczne. Udostępnienia, komentarze, screeny wpłat i publiczne deklaracje szybko stają się częścią większej opowieści o przynależności. Nie musi być w tym nic złego. Warto jednak zauważyć, że dobroczynność coraz częściej splata się z tożsamością.

Polska się zmieniła, więc zmienił się sposób pomagania

Początki WOŚP przypadały na zupełnie inną rzeczywistość. Polska lat 90. była spragniona wspólnoty, kolorów i momentów jedności w szarej codzienności. Dzisiejsza Polska jest inna. Bardziej cyfrowa, szybsza, bardziej indywidualna i mocniej zanurzona w mediach społecznościowych.

Naturalne więc, że zmieniają się także formy działania społecznego. Łatwogang wpisuje się w świat, w którym emocje rozgrywają się na żywo w internecie, a zaangażowanie może pojawić się bardzo szybko i równie szybko przenieść na kolejny temat. Nie oznacza to jednak, że jest mniej autentyczne

To nie konkurencja

Najłatwiej byłoby opowiedzieć tę zmianę jako prosty konflikt. Nowe kontra stare. Internet kontra ulica. Łatwogang kontra WOŚP. Taka interpretacja byłaby jednak zbyt prosta. Bardziej przekonujące wydaje się coś innego. Nie obserwujemy zmiany wartości, lecz zmianę formy. Pojawia się nowy sposób organizowania wspólnego działania, lepiej dopasowany do współczesnych nawyków, technologii i stylu życia. Być może te dwa światy będą jeszcze długo funkcjonować obok siebie. Bo niezależnie od tego, czy ktoś wrzuca pieniądze do puszki, czy wpłaca je podczas streama, sens pozostaje ten sam.

Skala robi wrażenie, ale liczby to nie wszystko

Według dostępnych informacji zbiórka Łatwogangu przyniosła ponad 250 mln zł w bardzo krótkim czasie. To wynik, który natychmiast uruchomił porównania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla porównania, finały WOŚP w ostatnich latach również przekraczały barierę 200–300 mln zł. Za tymi wynikami stoi jednak zupełnie inna skala organizacyjna: tysiące wolontariuszy w całej Polsce, miesiące przygotowań, wydarzenia w setkach miast i wieloletnia infrastruktura.

W przypadku Łatwogangu ciężar przeniósł się gdzie indziej. Zamiast logistyki ulicznej pojawiła się logistyka cyfrowa. Zamiast sztabów i puszek były streamy, platformy płatności i zasięgi twórców internetowych. Efekt finansowy może wyglądać podobnie. Droga do niego jest już zupełnie inna.

Poniżej galeria zdjęć: Kim jest youtuber/influencer Łatwogang?

41

Wiceszef KPRM OSTRO: Opozycja NIE BĘDZIE meblować nam rządu! | Express Biedrzyckiej