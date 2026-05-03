Jakie wykształcenie ma Karol Nawrocki? Wiadomo, że jest doktorem

Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku jako syn Elżbiety i Ryszarda, którzy nadali mu dwa imiona. Pierwsze, Karol, jak łatwo można się domyśleć, zostało mu nadane na cześć Karola Wojtyły, który kilka lat wcześniej został papieżem. Potwierdziła to mama polityka, która w czasie kampanii wyborczej wystąpiła w nagraniu o synu: - Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski - mówiła pani Nawrocka. Drugie imię Nawrockiego to Tadeusz, właśnie tym imieniem posługiwał się on jako pseudonimem literackim. Całe dzieciństwo i młodość Nawrocki spędził w Gdańsku, w tym mieście się wychował i chodził do szkoły podstawowej, średniej i wyższej.

Wykształcenie Karola Nawrockiego

Od wczesnych lat przyszły prezydent interesował się historią, szczególnie dziejami najnowszymi Polski. Jeszcze jako nastolatek aktywnie angażował się w działalność społeczną i edukacyjną, organizując rekonstrukcje historyczne oraz wydarzenia o charakterze patriotycznym. Nic więc dziwnego, że drogę nauki związaną z historią poszedł po szkole średniej. Młody Nawrocki w latach 1998–2002 był uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Po maturze poszedł na studia.

Uczył się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, uczelnię ukończył w 2008 roku. Gdy poznał przyszłą żonę, ta zapamiętała, że zwróciła na niego uwagę, bo... szedł na spacer z psem, a pod pachą niósł książkę. W 2013 roku na tym samym uniwersytecie obronił pracę doktorską, a jej tytuł to: "Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976–1989". Na tym jednak nie zakończył drogi naukowej. W 2023 r. na Politechnice Gdańskiej Karol Nawrocki ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management.

Co ciekawe, w historii III RP był jeden prezydent, który z wykształcenia był historykiem, to Bronisław Komorowski. Późniejszy prezydent Andrzej Duda z wykształcenia jest prawnikiem, tak samo jak Lech Kaczyński. Zaś Aleksander Kwaśniewski studiował handel zagraniczny. Natomiast Lech Wałęsa ma skończoną zawodówkę.

