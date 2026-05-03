3 maja Lech Wałęsy pięknie uhonorował Jana Pawła II. Order wręczył dopiero dwa lata później

Order Orła Białego

Początki Orderu Orła Białego sięgają 1 listopada 1705 roku, kiedy to król August II Mocny powołał go do życia na zamku w Tykocinie. Był to wówczas sposób na wyróżnienie wpływowych arystokratów, takich jak Karol Stanisław Radziwiłł, Hieronim Lubomirski czy Ignacy Krasicki, którzy wspierali monarchę. Niestety, po trzecim rozbiorze Polski, nadawanie Orderu zostało wstrzymane. Dopiero w lutym 1921 roku, wraz z odzyskaniem niepodległości, Order Orła Białego powrócił, zyskując nową dewizę: "za ojczyznę i naród". Do wybuchu II wojny światowej to prestiżowe odznaczenie otrzymało 24 Polaków i 88 cudzoziemców.

Po wojnie, mimo że komunistyczne władze nigdy oficjalnie go nie zniosły, zaprzestały jego nadawania, a w 1949 roku wprowadziły własne najwyższe odznaczenie – Order Budowniczych Polski Ludowej. Przez cały okres PRL-u, Order Orła Białego był sporadycznie przyznawany jedynie przez rząd RP na uchodźstwie, który uhonorował nim 10 osób.

Wałęsa odznacza papieża

Order w obecnej formule przywrócono w grudniu 1992 roku - jest on obecnie nadawany przez prezydenta RP. Po raz pierwszy został nim odznaczony papież Jan Paweł II, decyzję o tym podjął prezydent Lech Wałęsa. Postanowienie o przyznaniu Orderu zapadło dokładnie 33 lata temu, 3 maja 1993 roku, choć Ojciec Święty odebrał odznaczenie dużo później - dopiero w maju 1995 roku, podczas pielgrzymki do Polski.

Zgonie z opisem na stronie internetowej Prezydenta RP Order Orła Białego "nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych". Order ma obecnie formę równoramiennego, złoconego krzyża maltańskiego, w którego środku znajduje się biały orzeł. Ma wymiary 7 na 7 centymetrów jest zawieszony na błękitnej wstędze o szerokości 10 centymetrów.

