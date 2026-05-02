17-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu

Jacek Chlewicki
2026-05-02 15:52

Tragedia w miejscowości Kamionka na Podkarpaciu. W wyniku wypadku z udziałem maszyny rolniczej życie stracił 17-letni chłopak.

Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • do wypadku doszło 2 maja przed południem w Kamionce (woj. podkarpackie),
  • zgłoszenie wpłynęło po godz. 11,
  • w zdarzeniu uczestniczył ciągnik rolniczy,
  • zginął 17-letni chłopiec

Do tragedii doszło w sobotę 2 maja po godzinie 11. Jak informuje portal Nowiny24.pl, do wypadku doszło, gdy nastolatek obsługiwał ciągnik rolniczy. Niestety mimo szybkiej reakcji ratowników i podjętej akcji ratunkowej życia 17-latka życia nie udało się uratować. - Dzisiaj po godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem ciągnika rolniczego, do którego miało dojść w miejscowości Kamionka. Na miejscu policjanci potwierdzili tę interwencję, ale niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy - przekazała portalowi Nowiny24.pl mł. asp. Agnieszka Olszowy-Szydło.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności wypadku.

