17-latek nie żyje. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu

Do tragedii doszło w sobotę 2 maja po godzinie 11. Jak informuje portal Nowiny24.pl, do wypadku doszło, gdy nastolatek obsługiwał ciągnik rolniczy. Niestety mimo szybkiej reakcji ratowników i podjętej akcji ratunkowej życia 17-latka życia nie udało się uratować. - Dzisiaj po godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku z udziałem ciągnika rolniczego, do którego miało dojść w miejscowości Kamionka. Na miejscu policjanci potwierdzili tę interwencję, ale niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy - przekazała portalowi Nowiny24.pl mł. asp. Agnieszka Olszowy-Szydło.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności wypadku.