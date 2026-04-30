Majówka 2026 w Rzeszowie (1-3 maja) zapowiada się pogodnie i bezdeszczowo, z rosnącymi temperaturami.

Piątek (1 maja) będzie chłodny i pochmurny, z maksymalnie 13°C.

Sobota (2 maja) przyniesie ocieplenie do 18°C i częściowe przejaśnienia.

Niedziela (3 maja) będzie najcieplejsza i słoneczna, z temperaturą do 20°C.

Pogoda w Rzeszowie w weekend majówkowy 1-3 maja 2026

Nadchodzący weekend majowy w Rzeszowie upłynie pod znakiem stopniowej poprawy pogody. Mieszkańcy mogą liczyć na coraz wyższe temperatury i więcej słońca z każdym kolejnym dniem. Co ważne, przez cały weekend prognoza nie przewiduje żadnych opadów deszczu, co z pewnością ucieszy planujących aktywności na świeżym powietrzu.

Chłodny i pochmurny piątek 1 maja

Początek weekendu, piątek 1 maja, przyniesie w Rzeszowie dość chłodną aurę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą maksymalnie około 13 stopni Celsjusza. Noc z czwartku na piątek i poranek będą jednak bardzo zimne, z temperaturą spadającą do zaledwie 1 stopnia. Niebo przez większość dnia będzie pokryte gęstymi chmurami, co ograniczy ilość słońca. Uczucie chłodu może potęgować umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 3 m/s.

Sobota, 2 maja ze znacznym ociepleniem

Już w sobotę pogoda w Rzeszowie wyraźnie się poprawi. Przede wszystkim odczujemy znaczący wzrost temperatury. W ciągu dnia słupki rtęci powędrują do około 18 stopni Celsjusza, co oznacza skok o pięć stopni w porównaniu do piątku. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 6 stopni. Chociaż niebo wciąż będzie częściowo zachmurzone, pojawią się przejaśnienia, dając szansę na więcej słońca. Wiatr osłabnie, jego prędkość spadnie do około 2 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie przyjemniejsza.

Słoneczna i ciepła niedziela, 3 maja

Kulminacja dobrej pogody nastąpi w niedzielę, która zapowiada się na najcieplejszy i najbardziej pogodny dzień weekendu w Rzeszowie. Temperatura maksymalna osiągnie komfortowe 20 stopni Celsjusza, a poranek przywita mieszkańców temperaturą około 9 stopni. Tego dnia niebo będzie już bezchmurne, co gwarantuje dużo słońca od rana do wieczora. Wiatr będzie nieco silniejszy, osiągając prędkość około 4 m/s, co może przynieść orzeźwienie w ciepłym powietrzu.

Weekend w Rzeszowie. Jak spędzić czas?

Pogoda w Rzeszowie będzie zachęcać do coraz dłuższych aktywności na zewnątrz. Chłodniejszy i pochmurny piątek to dobry moment na spokojny spacer po mieście lub wizytę w miejscach, gdzie pogoda nie odgrywa kluczowej roli. Sobotnie ocieplenie i przejaśnienia stworzą już doskonałe warunki do spędzenia czasu w miejskich parkach czy na terenach rekreacyjnych. Z kolei słoneczna niedziela z temperaturą sięgającą 20 stopni to idealna okazja na całodniowy wypoczynek na świeżym powietrzu – rodzinny piknik, wycieczkę rowerową po okolicy czy po prostu relaks w promieniach wiosennego słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather

7