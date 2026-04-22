Tu powstaje nowy McDonald 's w Rzeszowie. Oto, jak wyglądają prace

Jeśli często macie "smaka na Maka", to w Rzeszowie szybko znajdziecie miejscówkę tej popularnej sieciówki. Trwa właśnie budowa siódmej już restauracji McDonald 's w stolicy Podkarpacia. Znajduje się ona przy ul. Przemysłowej, tuż obok wybudowanego niedawno parku handlowego Viva Park Rzeszów. O budowie McDonald 's w tym miejscu informowaliśmy jako pierwsi tutaj: W Rzeszowie powstanie nowy McDonald's? Wiemy, gdzie! Chodzi o tę lokalizację!

Prace wydają się już mocno zaawansowane, zapytaliśmy więc Biuro Prasowe McDonald 's o to, kiedy nowa restauracja zostanie otwarta. Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi (znów).

McDonald ’s w Rzeszowie

Obecnie znajduje się 6 restauracji tej sieci w Rzeszowie:

Przy ul. Lwowskiej 6

Przy Al. Powstańców Warszawy 20

Przy ul. Dębickiej 1

Przy Al. Józefa Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów)

Przy ul. Rzecha 2c

Przy Al. Majora Wacława Kopisto 1 (Millenium Hall).