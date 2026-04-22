Tu powstaje nowy McDonald 's w Rzeszowie. Oto, jak wyglądają prace

Jeśli często macie "smaka na Maka", to w Rzeszowie szybko znajdziecie miejscówkę tej popularnej sieciówki. Trwa właśnie budowa siódmej już restauracji McDonald 's w stolicy Podkarpacia. Znajduje się ona przy ul. Przemysłowej, tuż obok wybudowanego niedawno parku handlowego Viva Park Rzeszów. O budowie McDonald 's w tym miejscu informowaliśmy jako pierwsi tutaj: W Rzeszowie powstanie nowy McDonald's? Wiemy, gdzie! Chodzi o tę lokalizację!
Prace wydają się już mocno zaawansowane, zapytaliśmy więc Biuro Prasowe McDonald 's o to, kiedy nowa restauracja zostanie otwarta. Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi (znów).
McDonald ’s w Rzeszowie
Obecnie znajduje się 6 restauracji tej sieci w Rzeszowie:
- Przy ul. Lwowskiej 6
- Przy Al. Powstańców Warszawy 20
- Przy ul. Dębickiej 1
- Przy Al. Józefa Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów)
- Przy ul. Rzecha 2c
- Przy Al. Majora Wacława Kopisto 1 (Millenium Hall).