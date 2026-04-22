Tu powstaje nowy McDonald 's w Rzeszowie. Oto, jak wyglądają prace

Agnieszka Przystaś
2026-04-22 12:49

W Rzeszowie powstanie kolejny McDonald's! Budowa znajduje się przy ul. Przemysłowej, tuż obok parku handlowego Viva Park Rzeszów oraz stacji benzynowej Circle K. To tuż przy ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, którą bezpośrednio dojechać można do drogi ekspresowej S19.

  • W Rzeszowie powstaje siódma restauracja McDonald 's, zlokalizowana przy ul. Przemysłowej, obok Viva Park Rzeszów.
  • Budowa jest zaawansowana, jednak dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana.
  • Obecnie w Rzeszowie działa sześć innych restauracji McDonald 's.

Jeśli często macie "smaka na Maka", to w Rzeszowie szybko znajdziecie miejscówkę tej popularnej sieciówki. Trwa właśnie budowa siódmej już restauracji McDonald 's w stolicy Podkarpacia. Znajduje się ona przy ul. Przemysłowej, tuż obok wybudowanego niedawno parku handlowego Viva Park Rzeszów. O budowie McDonald 's w tym miejscu informowaliśmy jako pierwsi tutaj: W Rzeszowie powstanie nowy McDonald's? Wiemy, gdzie! Chodzi o tę lokalizację!

Prace wydają się już mocno zaawansowane, zapytaliśmy więc Biuro Prasowe McDonald 's o to, kiedy nowa restauracja zostanie otwarta. Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi (znów).

McDonald ’s w Rzeszowie

Obecnie znajduje się 6 restauracji tej sieci w Rzeszowie:

  • Przy ul. Lwowskiej 6
  • Przy Al. Powstańców Warszawy 20
  • Przy ul. Dębickiej 1
  • Przy Al. Józefa Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów)
  • Przy ul. Rzecha 2c
  • Przy Al. Majora Wacława Kopisto 1 (Millenium Hall).
