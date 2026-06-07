Wszystkie tatuaże Karola Nawrockiego. Nawiązują do piłki nożnej i religii

Jakie tatuaże ma Karol Nawrocki? To pytanie jeszcze w kampanii prezydenckiej 2025 roku zaczęły zadawać media. Wszystko przez stare zdjęcia Nawrockiego, które przypomniano wówczas w sieci. Widać było na nich, że spod koszulki bokserki wystawały napisy na ramionach i plecach. Dziś taki widok jest niemożliwy, ponieważ prezydent występuje w eleganckich koszulach i garniturach pod krawatem. Nawet jeśli pojawia się w sportowych strojach, nosi koszulki z rękawkiem. Faktem jest, że sprawa tatuaży stała się głośna.

Karol Nawrocki jak na kibica przystało ma tatuaż ulubionej drużyny. Oprócz tego jego plecy zdobi szczególny napis

Niektórzy donosili wtedy, że Nawrocki w czasach młodzieńczych wytatuował sobie na klatce piersiowej herb piłkarskiego klubu Chelsea – lwa trzymającego berło. Karol Nawrocki mocno sympatyzował z tym klubem jako fan dobrej piłki. Jednak w latach 2003–2022 właścicielem Chelsea był rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, człowiek Władimira Putina.

Właśnie to sprawiło, że późniejszy prezydent zdecydował się na zmianę. Jak donosił w kampanii wyborczej „Super Express”, powołując się na znajomego Karola Nawrockiego, stary wzór nie został po prostu zakryty. Tatuaż z herbcem Chelsea całkowicie zlikwidowano podczas zabiegu usuwania, a na jego miejscu pojawił się patriotyczny motyw przedstawiający polskiego orła oraz flagę.

To jednak nie wszystko. Prezydent ma na piersi także religijny napis. Jak się dowiedzieliśmy, wytatuował sobie słowa modlitwy odmawianej w kościele tuż przed komunią: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. Z kolei na plecach Karola Nawrockiego znajduje się duży tatuaż nawiązujący do jego ukochanej drużyny – Lechii Gdańsk.

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Pierwsza dama ma tatuaż na nodze

Co ciekawe, nie tylko prezydent ma ciało ozdobione tatuażami. Na dyskretną ozdobę zdecydowała się również pierwsza dama! Czasem da się dostrzec u niej mały malunek na nodze, choć zazwyczaj pozostaje on zakryty. Jednak gdy Marta Nawrocka zakłada spodnie o nieco krótszych nogawkach, widać, że nad kostką lewej nogi znajduje się maleńki wzór: kotwica. Nie na każdej fotografii da się go zauważyć, ponieważ pierwsza dama nosi obecnie głównie dzwony lub fasony z rozszerzanymi nogawkami, które zupełnie zasłaniają stopy. Zdjęcia tatuażu Marty Nawrockiej zobaczysz niżej w galerii.

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