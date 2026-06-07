Wszystkie tatuaże Karola Nawrockiego. Nawiązują do piłki nożnej i religii

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-07 20:00

Gdy Karol Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, odwiedzał polskie miasta i miasteczka, zaczęto wspominać o jego tatuażach. Faktycznie, nigdy ich nie ukrywał, ale z racji tego, że obecnie można go spotkać zwykle w oficjalnych sytuacjach, trudno dostrzec te ozdoby – choć prezydent ma ich kilka. Co ciekawe, także pierwsza dama Marta Nawrocka zdecydowała się dawniej na ozdobienie ciała trwałym wzorem.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express Karol Nawrocki, Marta Nawrocka

Jakie tatuaże ma Karol Nawrocki? To pytanie jeszcze w kampanii prezydenckiej 2025 roku zaczęły zadawać media. Wszystko przez stare zdjęcia Nawrockiego, które przypomniano wówczas w sieci. Widać było na nich, że spod koszulki bokserki wystawały napisy na ramionach i plecach. Dziś taki widok jest niemożliwy, ponieważ prezydent występuje w eleganckich koszulach i garniturach pod krawatem. Nawet jeśli pojawia się w sportowych strojach, nosi koszulki z rękawkiem. Faktem jest, że sprawa tatuaży stała się głośna.

Karol Nawrocki jak na kibica przystało ma tatuaż ulubionej drużyny. Oprócz tego jego plecy zdobi szczególny napis

Niektórzy donosili wtedy, że Nawrocki w czasach młodzieńczych wytatuował sobie na klatce piersiowej herb piłkarskiego klubu Chelsea – lwa trzymającego berło. Karol Nawrocki mocno sympatyzował z tym klubem jako fan dobrej piłki. Jednak w latach 2003–2022 właścicielem Chelsea był rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, człowiek Władimira Putina.

Właśnie to sprawiło, że późniejszy prezydent zdecydował się na zmianę. Jak donosił w kampanii wyborczej „Super Express”, powołując się na znajomego Karola Nawrockiego, stary wzór nie został po prostu zakryty. Tatuaż z herbcem Chelsea całkowicie zlikwidowano podczas zabiegu usuwania, a na jego miejscu pojawił się patriotyczny motyw przedstawiający polskiego orła oraz flagę.

To jednak nie wszystko. Prezydent ma na piersi także religijny napis. Jak się dowiedzieliśmy, wytatuował sobie słowa modlitwy odmawianej w kościele tuż przed komunią: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”. Z kolei na plecach Karola Nawrockiego znajduje się duży tatuaż nawiązujący do jego ukochanej drużyny – Lechii Gdańsk.

Karol Nawrocki
Galeria zdjęć 11

Pierwsza dama ma tatuaż na nodze

Co ciekawe, nie tylko prezydent ma ciało ozdobione tatuażami. Na dyskretną ozdobę zdecydowała się również pierwsza dama! Czasem da się dostrzec u niej mały malunek na nodze, choć zazwyczaj pozostaje on zakryty. Jednak gdy Marta Nawrocka zakłada spodnie o nieco krótszych nogawkach, widać, że nad kostką lewej nogi znajduje się maleńki wzór: kotwica. Nie na każdej fotografii da się go zauważyć, ponieważ pierwsza dama nosi obecnie głównie dzwony lub fasony z rozszerzanymi nogawkami, które zupełnie zasłaniają stopy. Zdjęcia tatuażu Marty Nawrockiej zobaczysz niżej w galerii.

Marta Nawrocka ma tatuaż!
Galeria zdjęć 15
Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA