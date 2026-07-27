Anna Komorowska na imieninach. Postawiła na sportową elegancję. Jeden szczegół zwraca uwagę!

Imieninowa impreza u Komorowskiej to już tradycja

Impreza z okazji imienin Anny to już tradycja w rodzinie Komorowskich. Od kilku lat była para prezydencka organizuje wystawne wydarzenie pełne przepychy, które śmiało można porównać do wesela! Imieniny organizowane są w Budzie Ruskiej, czyli tam, gdzie Komorowscy znaleźli swoje miejsce na ziemi. Tak jak we wcześniejszych latach, tak i teraz imieniny Anny Komorowskiej zostały wyprawione w ogrodzie, pogoda dopisała, ale gdyby się nagle popsuła, to i na to byli przygotowani gospodarze.

Zorganizowali bowiem przyjęcie tak, że stoły, przy których zasiedli goście zostały ustawione pod namiotami. Same stoły były elegancko nakryte śnieżnobiałymi obrusami, wylądowały na nich wspaniałe dania. Także krzesła zostały nakryte białymi pokrowcami, co dodało wytworności przyjęciu.

Co tym razem zaserwowano przybyłym gościom? Krewni, przyjaciele i znajomi Komorowskich mieli do wyboru same pyszności! Na szwedzkich stołach pojawiały się ryby, mięsa, tortille, pierożki i gorące dania, a także lekkie sałatki. Oczywiście nie zabrakło też deseru - zaserwowane zostały pyszne lody. Kelnerzy nie mieli chwili wytchnienia, zbierając naczynia i donosząc zimne napoje, które były idealne w czasie letniego przyjęcia.

Anna Komorowska postawiła na sportową elegancję. Tak zaprezentowała się na przyjęciu

Anna Komorowska z racji tego, że przyjęcie imieninowe odbyło się na świeżym powietrzu pod chmurką, oczywiście postawiła na swobodny strój. Doskonale zdała sobie sprawę, że to nie miejsce i czas na wytworne suknie i szpilki, a liczy się przede wszystkim wygoda! Była prezydentowa miała więc na sobie wygodne granatowe dżinsy, do nich dobrała białą prostą tunikę, na którą zarzuciła ozdobny, wzorzysty szal w odcieniach szarości i beżu.

Specjalny występ skrzypaczek

Warto wspomnieć, że wyjątkowy charakter imprezy podkreślił występ zespołu skrzypaczek. To był zarazem najbardziej uroczysty moment wieczoru. Grupa skrzypaczek przybyła na imieniny Anny Komorowskiej aż z Katowic, by zagrać dla solenizantki koncert.

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