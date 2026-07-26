Anna Maria Żukowska obchodzi imieniny! Oto, w jakich warunkach mieszka

Anna Maria Żukowska to dziś jedna z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci na polskiej scenie politycznej. Urodzona 11 czerwca 1983 roku w Warszawie, z wykształcenia prawniczka i anglistka, od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w strukturach parlamentarnych i partyjnych. Jej droga do wielkiej polityki opierała się na wszechstronnym wykształceniu oraz wieloletniej, organicznej pracy społecznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskała tytuł licencjata z filologii angielskiej oraz tytuł magistra prawa. Zanim trafiła do ław poselskich, przez ponad dekadę angażowała się w inicjatywy młodzieżowe i społeczne.

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W latach 2010–2013 przewodniczyła mokotowskiemu kołu Federacji Młodych Socjaldemokratów, a w latach 2011–2015 była aktywną członkinią Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Od lat jest także związana z ruchem na rzecz praw mniejszości, współtworząc komitet organizacyjny warszawskiej Parady Równości. Doświadczenie w komunikacji politycznej zdobywała w latach 2016–2021 jako rzeczniczka prasowa SLD.

Prawdziwym przełomem okazały się jednak wybory parlamentarne w 2023 roku. Żukowska odnotowała w nich spektakularny wynik – zagłosowało na nią aż 38 426 osób. Ponad dwukrotne zwiększenie liczby głosów w porównaniu z poprzednią kadencją nie tylko przypieczętowało jej mandat w Sejmie X kadencji, ale dało jej również drugi najlepszy rezultat na listach Nowej Lewicy w całej Polsce. Poparcie to umocniło jej pozycję jako czołowej liderki swojego ugrupowania.

Jak mieszka Anna Maria Żukowska?

Trzeba przyznać, że mieszkanie ma styl bardzo przyjemny, jest tam przytulnie i swojsko. Są tam przede wszystkim meble rodem z dawnych lat, bardzo zdobne z rzeźbieniami i ozdobami. W jej mieszkaniu królują bibeloty, których ma całe mnóstwo, ale i książki - Anna Maria Żukowska może się pochwalić sporą biblioteczką. Widać, że lubi ona też wyraziste kolory, co może na pierwszy rzut oka do niej nie pasuje. Do tego polityczka to miłośniczka ozdób sezonowych, takich jak świąteczne ozdoby. Nie wierzycie? Zobaczcie w galerii niżej!

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