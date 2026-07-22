Porażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Tak nazwał Karola Nawrockiego

- Krzysztof Jackowski przewiduje, że Polska znajdzie się w głębokim kryzysie narodowym, który określa jako "brudną wojnę" i "narodową Targowicę", co ma skutkować "rozszarpywaniem i dzieleniem" kraju na arenie międzynarodowej.
- Jasnowidz porównał prezydenta Karola Nawrockiego do biblijnego Judasza, symbolizującego zdradę, co było najbardziej komentowanym fragmentem jego wizji.
- Według wizji jasnowidza, prezydent Nawrocki miałby przed wyborami parlamentarnymi ujawnić tajne raporty dotyczące osób współpracujących z władzami komunistycznymi, co miałoby wywołać poważne polityczne zamieszanie i stać się częścią większego kryzysu.
Krzysztof Jackowski, od lat będący jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z jasnowidztwem w Polsce, regularnie dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi polityki, społeczeństwa i przyszłości kraju. W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, wizjoner z Człuchowa nakreślił pesymistyczny obraz przyszłości, wskazując na możliwość wciągnięcia Polski w tak zwaną "brudną wojnę".
Jak sam wyjaśniał, nie chodziłoby o klasyczny konflikt zbrojny, ale o złożone działania polityczne i międzynarodowe, w których losy Polski miałyby stać się przedmiotem negocjacji między mocarstwami. Jackowski wyraził przekonanie, że kraj zostanie "rozszarpywany i dzielony", a proces ten będzie postępował na oczach społeczeństwa.
- W Polsce się zrobi narodowa Targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa – mówił. - Polska stanie w niesławie. [...] A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony – dodał.
Użycie określenia "Targowica" nie było przypadkowe. W polskiej historii termin ten odnosi się do konfederacji z końca XVIII wieku, kojarzonej z działaniami uznawanymi za zdradę interesów państwa.
Kontrowersyjna wizja o Karolu Nawrockim
Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów wizji Jackowskiego było odniesienie do prezydenta Karola Nawrockiego. Wzbudzające szczególne emocje było porównanie prezydenta Nawrockiego do postaci biblijnego Judasza. Jasnowidz relacjonował, że to skojarzenie pojawiło się w trakcie jego wizji.
- I skojarzył mi się prezydent jak Judasz – mówił.
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W tradycji chrześcijańskiej Judasz jest symbolem zdrady, co sprawiło, że te słowa wywołały znaczące reakcje. Należy podkreślić, że Jackowski nie przedstawił żadnych dowodów ani informacji dotyczących rzeczywistych działań prezydenta, a jego wypowiedź stanowiła wyłącznie element jego własnej wizji przyszłości.
Według jasnowidza, kluczowym momentem miałyby być wydarzenia poprzedzające wybory parlamentarne. Karol Nawrocki miałby podjąć decyzję o ujawnieniu poufnych raportów dotyczących osób, które w przeszłości współpracowały z władzami komunistycznymi i nadal zajmują znaczące stanowiska.
- Prezydent Nawrocki, jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych, zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić – prognozował.
Krzysztof Jackowski sugerował, że taki krok mógłby wywołać poważne zawirowania polityczne, stając się elementem szerszego kryzysu narodowego, o którym wspominał w swoich wcześniejszych wizjach.
W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach: