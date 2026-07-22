Porażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Tak nazwał Karola Nawrockiego

Krzysztof Jackowski przewiduje, że Polska znajdzie się w głębokim kryzysie narodowym, który określa jako "brudną wojnę" i "narodową Targowicę", co ma skutkować "rozszarpywaniem i dzieleniem" kraju na arenie międzynarodowej.

Jasnowidz porównał prezydenta Karola Nawrockiego do biblijnego Judasza, symbolizującego zdradę, co było najbardziej komentowanym fragmentem jego wizji.

Według wizji jasnowidza, prezydent Nawrocki miałby przed wyborami parlamentarnymi ujawnić tajne raporty dotyczące osób współpracujących z władzami komunistycznymi, co miałoby wywołać poważne polityczne zamieszanie i stać się częścią większego kryzysu.

Krzysztof Jackowski, od lat będący jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z jasnowidztwem w Polsce, regularnie dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi polityki, społeczeństwa i przyszłości kraju. W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, wizjoner z Człuchowa nakreślił pesymistyczny obraz przyszłości, wskazując na możliwość wciągnięcia Polski w tak zwaną "brudną wojnę".

Jak sam wyjaśniał, nie chodziłoby o klasyczny konflikt zbrojny, ale o złożone działania polityczne i międzynarodowe, w których losy Polski miałyby stać się przedmiotem negocjacji między mocarstwami. Jackowski wyraził przekonanie, że kraj zostanie "rozszarpywany i dzielony", a proces ten będzie postępował na oczach społeczeństwa.

- W Polsce się zrobi narodowa Targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa – mówił. - Polska stanie w niesławie. [...] A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony – dodał.

Użycie określenia "Targowica" nie było przypadkowe. W polskiej historii termin ten odnosi się do konfederacji z końca XVIII wieku, kojarzonej z działaniami uznawanymi za zdradę interesów państwa.

Kontrowersyjna wizja o Karolu Nawrockim

Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów wizji Jackowskiego było odniesienie do prezydenta Karola Nawrockiego. Wzbudzające szczególne emocje było porównanie prezydenta Nawrockiego do postaci biblijnego Judasza. Jasnowidz relacjonował, że to skojarzenie pojawiło się w trakcie jego wizji.

- I skojarzył mi się prezydent jak Judasz – mówił.

W tradycji chrześcijańskiej Judasz jest symbolem zdrady, co sprawiło, że te słowa wywołały znaczące reakcje. Należy podkreślić, że Jackowski nie przedstawił żadnych dowodów ani informacji dotyczących rzeczywistych działań prezydenta, a jego wypowiedź stanowiła wyłącznie element jego własnej wizji przyszłości.

Według jasnowidza, kluczowym momentem miałyby być wydarzenia poprzedzające wybory parlamentarne. Karol Nawrocki miałby podjąć decyzję o ujawnieniu poufnych raportów dotyczących osób, które w przeszłości współpracowały z władzami komunistycznymi i nadal zajmują znaczące stanowiska.

- Prezydent Nawrocki, jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych, zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić – prognozował.

Krzysztof Jackowski sugerował, że taki krok mógłby wywołać poważne zawirowania polityczne, stając się elementem szerszego kryzysu narodowego, o którym wspominał w swoich wcześniejszych wizjach.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

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