Porażająca wizja Krzysztofa Jackowskiego! Tak nazwał Karola Nawrockiego

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-22 15:49

Jasnowidz Krzysztof Jackowski ponownie przedstawił serię wizji dotyczących przyszłości Polski, które wzbudziły szerokie zainteresowanie i dyskusję. Jego prognozy obejmują scenariusze głębokiego kryzysu narodowego, podziału kraju oraz budzące kontrowersje skojarzenia z historycznymi i biblijnymi postaciami, w tym prezydentem Karolem Nawrockim. Co zobaczył w wizjach?

Karol Nawrocki w garniturze. Obok na miniaturze Krzysztof Jackowski trzyma kamień. O wizjach jasnowidza czytaj w SE.
Autor: Paweł Skraba/Super Expres/ AKPA
  • Krzysztof Jackowski przewiduje, że Polska znajdzie się w głębokim kryzysie narodowym, który określa jako "brudną wojnę" i "narodową Targowicę", co ma skutkować "rozszarpywaniem i dzieleniem" kraju na arenie międzynarodowej.
  • Jasnowidz porównał prezydenta Karola Nawrockiego do biblijnego Judasza, symbolizującego zdradę, co było najbardziej komentowanym fragmentem jego wizji.
  • Według wizji jasnowidza, prezydent Nawrocki miałby przed wyborami parlamentarnymi ujawnić tajne raporty dotyczące osób współpracujących z władzami komunistycznymi, co miałoby wywołać poważne polityczne zamieszanie i stać się częścią większego kryzysu.

Krzysztof Jackowski, od lat będący jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z jasnowidztwem w Polsce, regularnie dzieli się swoimi wizjami dotyczącymi polityki, społeczeństwa i przyszłości kraju. W jednej ze swoich wcześniejszych wypowiedzi, wizjoner z Człuchowa nakreślił pesymistyczny obraz przyszłości, wskazując na możliwość wciągnięcia Polski w tak zwaną "brudną wojnę".

Jak sam wyjaśniał, nie chodziłoby o klasyczny konflikt zbrojny, ale o złożone działania polityczne i międzynarodowe, w których losy Polski miałyby stać się przedmiotem negocjacji między mocarstwami. Jackowski wyraził przekonanie, że kraj zostanie "rozszarpywany i dzielony", a proces ten będzie postępował na oczach społeczeństwa.

- W Polsce się zrobi narodowa Targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa – mówił. - Polska stanie w niesławie. [...] A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony – dodał.

Użycie określenia "Targowica" nie było przypadkowe. W polskiej historii termin ten odnosi się do konfederacji z końca XVIII wieku, kojarzonej z działaniami uznawanymi za zdradę interesów państwa.

Kontrowersyjna wizja o Karolu Nawrockim

Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów wizji Jackowskiego było odniesienie do prezydenta Karola Nawrockiego. Wzbudzające szczególne emocje było porównanie prezydenta Nawrockiego do postaci biblijnego Judasza. Jasnowidz relacjonował, że to skojarzenie pojawiło się w trakcie jego wizji.

- I skojarzył mi się prezydent jak Judasz – mówił.

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W tradycji chrześcijańskiej Judasz jest symbolem zdrady, co sprawiło, że te słowa wywołały znaczące reakcje. Należy podkreślić, że Jackowski nie przedstawił żadnych dowodów ani informacji dotyczących rzeczywistych działań prezydenta, a jego wypowiedź stanowiła wyłącznie element jego własnej wizji przyszłości.

Według jasnowidza, kluczowym momentem miałyby być wydarzenia poprzedzające wybory parlamentarne. Karol Nawrocki miałby podjąć decyzję o ujawnieniu poufnych raportów dotyczących osób, które w przeszłości współpracowały z władzami komunistycznymi i nadal zajmują znaczące stanowiska.

- Prezydent Nawrocki, jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych, zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach, którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić – prognozował.

Krzysztof Jackowski sugerował, że taki krok mógłby wywołać poważne zawirowania polityczne, stając się elementem szerszego kryzysu narodowego, o którym wspominał w swoich wcześniejszych wizjach.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

Karol Nawrocki wśród kibiców
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KAROL NAWROCKI
KRZYSZTOF JACKOWSKI