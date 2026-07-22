Senyszyn chce być jak Sabalenka Ruszyła na kort i pokazała, co potrafi!

Aktywność i niespożyta energia - oto cechy Joanny Senyszyn

Wigoru, energii i entuzjazmu 77-letniej Joannie Senyszyn może pozazdrościć wiele młodszych koleżanek. Często bywa na różnego typu wydarzeniach, jest aktywna, wychodzi do ludzi, udziela wywiadów. Gdzie tylko się pojawi wzbudza zainteresowanie i sympatię. Krótko mówiąc, wszędzie jej pełno!

Nowy rozdział w polityce

Realizuje się też w polityce. W zeszłym roku postanowiła wystartować w wyborach prezydenckich, a potem, idąc siłą rozpędu, postanowiła założyć partię. Jak zapowiedziała, tak zrobiła i kilka miesięcy temu założyła własne ugrupowanie, czyli Nową Falę. - Nowa Fala jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie. Wybory 1 czerwca pokazały, że Koalicja Obywatelska łącznie z przystawkami nie jest już w stanie obronić nas przed powrotem PiS do władzy – wyjaśniała Joanna Senyszyn w rozmowie z "Super Expressem".

Forma jak u gwiazdy tenisa

Ale nie tylko polityka pochłania Joannę Senyszyn. Ostatnio wzięła udział w LOTTO 100. Narodowych Mistrzostwach Polski Kobiet i Mężczyzn na kortach Arki w swojej rodzinnej Gdyni. Radziła sobie doskonale, z gracją godną takiej światowej gwiazdy kortów jak choćby Aryna Sabalenka.

Chociaż Joanna Senyszyn nie miała na sobie minispódniczki jak tenisistki, to strój w niczym jej nie wadził. Nawet czerwone korale nie przeszkodziły jej w grze! A wręcz może niczym amulet pomogły w meczowej walce.

Zasłużony relaks na trybunach po tenisowych zmaganiach

Po meczu przyszedł dla Senyszyn czas na odpoczynek i błogi relaks na trybunach. Polityczka wygrzewała się w słońcu i ładowała baterie. Znalazła także czas na pogawędki ze znajomymi przy chłodzących napojach. Nic, tylko pozostaje brać z niej przykład.

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