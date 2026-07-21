Daniel Nawrocki zabrał ukochaną do amerykańskiej restauracji. W menu steki za 349 zł

Daniel Nawrocki, syn prezydenta, zaskoczył w Sopocie z partnerką, ujawniając nieoczekiwane kontrasty w stylu życia podczas prywatnego wypadu.

Pod czujnym okiem Służby Ochrony Państwa, para delektowała się wykwintnym obiadem w luksusowej restauracji, gdzie ceny dań sięgały nawet 349 złotych.

Odkryj, co Daniel Nawrocki kupił w Żabce i jakim nietypowym autem odjechał spod molo, prezentując zaskakujący kontrast!

Granatowy garnitur, biała koszula i partnerka u boku. Na zdjęciach, które wykonał fotoreporter „Super Expressu”, Daniel Nawrocki spaceruje po centrum Sopotu ze swoją ukochaną.

Partnerka syna prezydenta postawiła na elegancki czarny zestaw. Stylizację uzupełniła czerwoną apaszką oraz butami w tym samym kolorze. Według informacji przekazanych redakcji parze towarzyszyło dwóch funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Daniel Nawrocki wybrał amerykańską restaurację

Para zatrzymała się w restauracji Billy’s przy placu Zdrojowym, tuż obok sopockiego molo. Lokal specjalizuje się w kuchni amerykańskiej i oferuje widok na Zatokę Gdańską.

Daniel Nawrocki i jego partnerka spędzili w środku około godziny. Nie wiadomo, co dokładnie pojawiło się na ich stole. W menu restauracji nie brakuje jednak solidnych porcji mięsa, burgerów i typowo amerykańskich deserów.

TYLKO U NAS! Ludzie Morawieckiego nie płacą na PiS? Dotarliśmy do wykazu

Za cheeseburgera albo burgera z bekonem i sosem barbecue trzeba zapłacić 59 zł. Znacznie większym wyzwaniem jest ważący ponad kilogram Fat Burger. Składa się z trzech porcji wołowiny, potrójnego sera i potrójnego bekonu. Kosztuje 99 zł.

W menu stek za 349 zł

Jedną ze specjalności lokalu są amerykańskie żeberka podawane z frytkami, grillowanym ananasem i sałatką coleslaw. Porcja kosztuje 89 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za ostrzejszą wersję z papryczkami jalapeño i piri-piri.

Jeszcze więcej kosztują steki. New York Steak wyceniono na 149 zł, Ohio Steak na 159 zł, a Surf & Turf z krewetkami na 189 zł. Najdroższą pozycją jest ponadkilogramowy Tomahawk za 349 zł, którym mogą podzielić się dwie osoby.

Na deser goście mogą zamówić między innymi smażony w cieście baton Mars z lodami, bitą śmietaną i sosem toffi. Kosztuje 32 zł. W tej samej cenie oferowane jest amerykańskie ciasto z orzechami pekan.

Po obiedzie zajrzeli do Żabki

Po wyjściu z restauracji Daniel Nawrocki i jego ukochana ruszyli na spacer po sopockim deptaku. Po drodze weszli do Żabki, gdzie syn prezydenta kupił butelkę cytrynowej Nestea. Później para skierowała się do zaparkowanego samochodu. Nie była to jednak reprezentacyjna limuzyna. Daniel Nawrocki odjechał niewielkim, niebiesko-srebrnym Smartem Roadsterem.

Model był produkowany w latach 2003–2005, ma więc ponad 20 lat. W zależności od wersji, przebiegu i stanu technicznego podobne egzemplarze są wyceniane na około 20–30 tys. zł. Według relacji fotografa za Smartem ruszył czarny mercedes, którym jechali funkcjonariusze SOP.

Daniel Nawrocki pokazuje się z ukochaną

Syn pary prezydenckiej już wcześniej pojawiał się publicznie ze swoją partnerką. Towarzyszyła mu między innymi podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego. Para publikowała również wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Tym razem nie było oficjalnej uroczystości ani politycznych przemówień. Był obiad przy sopockim molo, spacer po deptaku, szybkie zakupy i przejażdżka charakterystycznym Smartem. Jedynie obecność funkcjonariuszy SOP przypominała, że Daniel Nawrocki jest synem urzędującego prezydenta.

Express Biedrzyckiej - prof. Migalski: To najpotężniejszy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości od 15 lat!