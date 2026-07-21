Marta Nawrocka z Kasią i szwagierką szalały na skuterach wodnych! Pierwsza dama śmigała sama [TYLKO U NAS]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-07-21 4:20

Wakacje w pełni, więc kto może, korzysta z uroków lata. Nie inaczej zrobiła pierwsza dama, która została przyłapana w Juracie, czyli miejscu, w którym znajduje się słynna prezydencka rezydencja. Marta Nawrocka dała się porwać wodnemu szaleństwu i wskoczyła na skuter!

To pierwsze wakacje Nawrockich jako rodziny prezydenckiej. Jak wiadomo, prezydent ma do dyspozycji wyjątkowe miejsca idealne do wypoczynku, takie jak ośrodek w Juracie i zamek w Wiśle. Zwykle to właśnie do Juraty zjeżdżali politycy i ich bliscy, by odpocząć i nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami.

Przeczytaj także:
Jaką mamą naprawdę jest Marta Nawrocka? Jej znak zodiaku wiele ujawnia

Marta Nawrocka śmigała na skuterze wodnym 

Nie inaczej jest i tym razem. W Juracie pojawiła się pierwsza dama, Marta Nawrocka. Przez paparazzi została zauważona w towarzystwie córeczki Kasi i siostry męża, czyli Niny Nawrockiej. Co tam robiły?  Spędzały czas bardzo aktywnie, czyli na wodnych szaleństwach! 

Szwagierki i mała Kasia wybrały się na skutery wodne. Oczywiście nad bezpieczeństwem całej trójki czuwali funkcjonariusze SOP. Amatorki wodnych rozrywek pamiętały, by założyć kamizelki ratunkowe, specjalne ubrania z pianki oraz kaski. Siostrze prezydenta i Kasi na skuterach towarzyszyli SOP-owcy, zaś pierwsza dama szalała sama! Wszak Marta Nawrocka nie boi się żadnych wyzwań. Zabawa musiała im się podobać, bo spędziły na skuterach sporo czasu.

Relaks na plaży z książką

Potem całą trójką wybrały się na plażę, by zażyć kąpieli słonecznych i wodnych. Towarzyszył im też piesek. Marta Nawrocka wyglądała na plaży bardzo stylowo w komplecie w kolorze khaki. Pierwsza dama postawiła na odpoczynek z książką, w czasie gdy z jej córką bawiła się szwagierka. Nie ma to jak wakacje nad polskim morzem!

Marta Nawrocka z córką i szwagierką w Juracie na skuterach
Galeria zdjęć 31

Ośrodek w Juracie to wyjątkowe miejsce. Pod pieczę prezydentów trafił w 1989 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta: - W latach sześćdziesiątych XX wieku w sosnowym lesie w pobliżu Juraty, na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które następnie przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów ”Mewa”. Słabo wykorzystywany i nieremontowany uległ zaniedbaniu. 1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP.

W latach 90. miejsce to przeszło gruntowny remont, a wiele do powiedzenia w sprawie aranżacji wnętrz miejsca miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska! To ona wymyśliła, by pobudować tam specjalną wieżę widokową, która przypomina latarnię morską. W rezydencji gościli m.in. Vaclav Havel, król Juan Carlos, Javier Solana, Angela Merkel, George W.Bush, Wiktor Juszczenko, Valdas Adamkus, Johannes Rau czy Christian Wulff. 

WAWRYKIEWICZ: Zapowiedź Zełenskiego ws. Wołynia to sukces polskiej dyplomacji
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA