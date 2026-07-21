Marta Nawrocka z Kasią i szwagierką szalały na skuterach wodnych! Pierwsza dama śmigała sama [TYLKO U NAS]

To pierwsze wakacje Nawrockich jako rodziny prezydenckiej. Jak wiadomo, prezydent ma do dyspozycji wyjątkowe miejsca idealne do wypoczynku, takie jak ośrodek w Juracie i zamek w Wiśle. Zwykle to właśnie do Juraty zjeżdżali politycy i ich bliscy, by odpocząć i nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami.

Marta Nawrocka śmigała na skuterze wodnym

Nie inaczej jest i tym razem. W Juracie pojawiła się pierwsza dama, Marta Nawrocka. Przez paparazzi została zauważona w towarzystwie córeczki Kasi i siostry męża, czyli Niny Nawrockiej. Co tam robiły? Spędzały czas bardzo aktywnie, czyli na wodnych szaleństwach!

Szwagierki i mała Kasia wybrały się na skutery wodne. Oczywiście nad bezpieczeństwem całej trójki czuwali funkcjonariusze SOP. Amatorki wodnych rozrywek pamiętały, by założyć kamizelki ratunkowe, specjalne ubrania z pianki oraz kaski. Siostrze prezydenta i Kasi na skuterach towarzyszyli SOP-owcy, zaś pierwsza dama szalała sama! Wszak Marta Nawrocka nie boi się żadnych wyzwań. Zabawa musiała im się podobać, bo spędziły na skuterach sporo czasu.

Relaks na plaży z książką

Potem całą trójką wybrały się na plażę, by zażyć kąpieli słonecznych i wodnych. Towarzyszył im też piesek. Marta Nawrocka wyglądała na plaży bardzo stylowo w komplecie w kolorze khaki. Pierwsza dama postawiła na odpoczynek z książką, w czasie gdy z jej córką bawiła się szwagierka. Nie ma to jak wakacje nad polskim morzem!

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Ośrodek w Juracie to wyjątkowe miejsce. Pod pieczę prezydentów trafił w 1989 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta: - W latach sześćdziesiątych XX wieku w sosnowym lesie w pobliżu Juraty, na terenie należącym obecnie do gminy Hel, wybudowano pawilony, które następnie przekształcono w Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów ”Mewa”. Słabo wykorzystywany i nieremontowany uległ zaniedbaniu. 1 sierpnia 1989 roku został przejęty przez Kancelarię Prezydenta RP.

W latach 90. miejsce to przeszło gruntowny remont, a wiele do powiedzenia w sprawie aranżacji wnętrz miejsca miała ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska! To ona wymyśliła, by pobudować tam specjalną wieżę widokową, która przypomina latarnię morską. W rezydencji gościli m.in. Vaclav Havel, król Juan Carlos, Javier Solana, Angela Merkel, George W.Bush, Wiktor Juszczenko, Valdas Adamkus, Johannes Rau czy Christian Wulff.