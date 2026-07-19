Jaką mamą naprawdę jest Marta Nawrocka? Jej znak zodiaku wiele ujawnia

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-07-19 5:00

Pierwsza dama Marta Nawrocka ma niezwykle dużo na głowie. Poza obowiązkami wynikającymi z pełnionej przez nią funkcję, zajmuje się także dziećmi - 16-letnim Antonim i 8-letnią Kasią. Jaką mamą jest naprawdę? Odpowiedź kryje się w jej znaku zodiaku!

Uśmiechnięta Marta Nawrocka na tle grafik ze znakiem zodiaku Ryb. O jej macierzyństwie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock; Piętka Mieszko/ AKPA
  • Jako zodiakalna Ryba, Marta Nawrocka posiada „szósty zmysł”, który pozwala jej bezbłędnie wyczuwać nastroje i potrzeby swoich dzieci bez użycia słów, oferując im pełne zrozumienie i bezpieczną przestrzeń do rozmowy.
  • W jej domu najważniejsza jest wyobraźnia, wspólna zabawa i rozwój artystyczny. 
  • Choć bywa uroczo roztrzepana i zdarza jej się działać w chaosie, uczy swoje dzieci, że nikt nie musi być idealny. 

Zodiakalne Ryby to bez wątpienia najbardziej wrażliwy, empatyczny i uduchowiony znak w całym zodiaku. Kobiety urodzone na przełomie lutego i marca potrafią kochać miłością absolutną, a macierzyństwo traktują jak najważniejszą, życiową misję. Dokładnie taką mamą dla swoich pociech jest Marta Nawrocka.

Ryby są znane ze swojej legendarnej intuicji, która w przypadku macierzyństwa zamienia się w prawdziwy szósty zmysł. Marta Nawrocka nie potrzebuje słów, by wiedzieć, że w życiu jej dziecka dzieje się coś złego. Potrafi wyczuć zmianę nastroju pociechy, zanim ta w ogóle zdąży o tym pomyśleć. Jako mama-Ryba, pierwsza dama stawia przede wszystkim na głęboką komunikację emocjonalną. W jej domu nie ma miejsca na chłodny dystans czy zamiatanie problemów pod dywan. Kiedy dzieci potrzebują wsparcia, oferuje im bezpieczną przystań, pełne zrozumienie i ogrom cierpliwości. Mogliśmy to zobaczyć chociażby po fali hejtu, która wylała się na jej córkę Kasią - Marta Nawrocka broniła swojej pociechy, a nawet założyła fundację, która zajmuje się walką z hejtem.

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Zodiakalne Ryby to artystyczne dusze, które nienawidzą nudy i sztywnych schematów. Codzienność z mamą Martą to dla jej dzieci prawdziwa przygoda. Zamiast pedantycznego sprzątania czy rygorystycznego trzymania się planu dnia, w tym domu stawia się na rozwijanie wyobraźni poprzez wspólne malowanie czy czytanie. Ponad perfekcyjny porządek stawia szczęście swoich pociech, nawet jeśli powoduje to lekki bałagan.

Wady zodiakalnych Ryb

Osoby spod tego znaku bywają roztrzepane i żyją we własnym, nieco marzycielskim świecie. Marcie Nawrockiej może zdarzać się zgubić klucze tuż przed wyjściem do szkoły albo w ostatniej chwili kompletować strój na szkolny bal. Jednak to właśnie te drobne potknięcia sprawiają, że jest mamą autentyczną i niezwykle ludzką. Dzieci nie widzą w niej surowego sędziego, ale przyjaciółkę, z którą można się pośmiać, nawet z własnego roztargnienia.

W naszej galerii zobaczysz najpiękniejsze stylizacje Marty Nawrockiej:

Marta Nawrocka
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MARTA NAWROCKA