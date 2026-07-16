Polacy klną na plaży! Stracony sezon nad Bałtykiem?

„Nawet czasem sztormiak zakładam i korzystam z pogody”, przekonywał mężczyzna, który ubrany w gruby polar relaksował się na leżaku. „Zimą też przyjeżdżamy się kąpać!”, oznajmił dziarsko emeryt, który jest zapalonym morsem i przenikliwy chłód go nie zniechęca. Na plaży w Stegnie powiewała czerwona flaga, więc kąpiel była wykluczona. Mimo to ratownicy co chwilę musieli wyciągać z wody kolejnych miłośników lodowatych kąpieli. Pozytywne zaskoczenie czeka na plażowiczów przy wejściu do toalet. Ceny spadły o 50 procent! „Było po 10 złotych, ale jest po 5!”, zachwalała kobieta, która pobiera opłaty. Właśnie tak biznes próbuje się dostosować do warunków pogodowych. Wielu przedsiębiorców jeszcze nie odbudowało barów, które podczas ostatniego sztormu zmyła woda. „Usiąść i płakać to każdy potrafi. Trzeba zakazać rękawy, Ważne, że nikomu nic się nie stało”, przekonywał właściciel lokalu na plaży w Kątach Rybackich. Obiecuje, że do soboty uda mu się wywieźć taczkami piach, posprzątać i otworzyć bar. „Pogoda wróci. Nigdy nie jest tak, że przez cały miesiąc pada deszcz. Słońce wyjdzie”, przekonywał. „Oby tylko ludzie przyjechali”, dodał. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

POLACY KLNĄ NA PLAŻY! Przedsiębiorcy liczą straty. Co się dzieje nad Bałtykiem? - Komentery