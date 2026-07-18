Metamorfoza Violetty Arlak. Jak dziś wygląda kultowa wójtowa z "Rancza"?

Violetta Arlak zaskarbiła sobie ogromną sympatię telewizyjnej publiczności dzięki niezapomnianej kreacji Haliny Kozioł, niezwykle barwnej żony wójta fikcyjnej miejscowości Wilkowyje w hicie stacji TVP pod tytułem "Ranczo". Postać ta charakteryzowała się sporym dystansem, celną ironią oraz zabawnym usposobieniem, co szybko przełożyło się na pozytywne recenzje krytyków i wielką rozpoznawalność aktorki. Warto jednak zaznaczyć, że jej dorobek wykracza daleko poza telewizyjny przebój. Przed angażem do popularnej produkcji widzowie mogli oglądać ją na scenie kieleckiego Teatru im. Żeromskiego. W tamtym okresie brała udział w najróżniejszych sztukach teatralnych, od tradycyjnych form po nowoczesne dramaty, co pozwoliło jej udowodnić niezwykle bogaty i wszechstronny warsztat sceniczny. Wcześniej pojawiała się również w rozmaitych projektach filmowych i telewizyjnych, ale to ostatecznie rola w hitowej opowieści o polskiej prowincji ugruntowała jej rynkową pozycję.

Zobacz także: Mamy wyciek z planu "Ranczo"! Chodzi o Olbrychskiego

23

Violetta Arlak zrzuciła zbędne kilogramy. Metamorfoza gwiazdy serialu "Ranczo"

Aktorka występowała w "Ranczu", które przyniosło jej ogromną popularność. Dekadę temu artystka postanowiła zredukować wagę i całkowicie zmienić nawyki, aby skutecznie poprawić swoją kondycję oraz codzienne samopoczucie.

10 lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - mówiła w rozmowie z magazynem "Rewia".

Violetta Arlak wygląda wspaniale

Zmiana wizerunku przyniosła znakomite rezultaty, a obecna sylwetka wspaniale uwydatnia wrodzony urok gwiazdy i daje jej zastrzyk witalności. Serialowa żona wójta stanowi świetny przykład na to, że systematyczna troska o własny organizm zawsze procentuje lepszym zdrowiem oraz niezwykłą pewnością siebie. W bieżącym roku artystka świętowała pięćdziesiąte ósme urodziny i wygląda zachwycająco.

Polecamy: Musiał nagle porzucić wąsy i brodę. Tak Artur Barciś zareagował na powrót "Rancza" oraz Czerepacha

Spójrzcie sami na to, jak dokładnie prezentuje się dzisiaj gwiazda tej kultowej produkcji 20 lat od momentu wyemitowania debiutanckiego odcinka.