Metamorfoza Violetty Arlak. Jak dziś wygląda kultowa wójtowa z "Rancza"?

Justyna Klorek
Justyna Klorek
rr
2026-07-18 15:52

Produkcja popularnego serialu "Ranczo" dobiegła końca blisko dziesięć lat temu, jednak fani telewizyjnego hitu wciąż regularnie oglądają powtórkowe odcinki o losach społeczności z Wilkowyj i z niecierpliwością wyczekują nowej serii. Obecny wygląd odtwórczyni roli kultowej wójtowej, Violetty Arlak, robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak dziś wygląda.

Violetta Arlak zaskarbiła sobie ogromną sympatię telewizyjnej publiczności dzięki niezapomnianej kreacji Haliny Kozioł, niezwykle barwnej żony wójta fikcyjnej miejscowości Wilkowyje w hicie stacji TVP pod tytułem "Ranczo". Postać ta charakteryzowała się sporym dystansem, celną ironią oraz zabawnym usposobieniem, co szybko przełożyło się na pozytywne recenzje krytyków i wielką rozpoznawalność aktorki. Warto jednak zaznaczyć, że jej dorobek wykracza daleko poza telewizyjny przebój. Przed angażem do popularnej produkcji widzowie mogli oglądać ją na scenie kieleckiego Teatru im. Żeromskiego. W tamtym okresie brała udział w najróżniejszych sztukach teatralnych, od tradycyjnych form po nowoczesne dramaty, co pozwoliło jej udowodnić niezwykle bogaty i wszechstronny warsztat sceniczny. Wcześniej pojawiała się również w rozmaitych projektach filmowych i telewizyjnych, ale to ostatecznie rola w hitowej opowieści o polskiej prowincji ugruntowała jej rynkową pozycję.

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Aktorka Violetta Arlak jako wójtowa w serialu Ranczo. O metamorfozie gwiazdy przeczytasz na SE.
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Violetta Arlak zrzuciła zbędne kilogramy. Metamorfoza gwiazdy serialu "Ranczo"

Aktorka występowała w "Ranczu", które przyniosło jej ogromną popularność. Dekadę temu artystka postanowiła zredukować wagę i całkowicie zmienić nawyki, aby skutecznie poprawić swoją kondycję oraz codzienne samopoczucie.

10 lat temu powiedziałam kilogramom: stop! Od tamtej pory nie zapraszam zbyt często gości do domu, bo wtedy wypadałoby coś ugotować. A ja nie chcę, żeby jedzenie było głównym powodem spotkań towarzyskich. Dlatego zdecydowanie wolę kawiarnie - mówiła w rozmowie z magazynem "Rewia".

Violetta Arlak wygląda wspaniale

Zmiana wizerunku przyniosła znakomite rezultaty, a obecna sylwetka wspaniale uwydatnia wrodzony urok gwiazdy i daje jej zastrzyk witalności. Serialowa żona wójta stanowi świetny przykład na to, że systematyczna troska o własny organizm zawsze procentuje lepszym zdrowiem oraz niezwykłą pewnością siebie. W bieżącym roku artystka świętowała pięćdziesiąte ósme urodziny i wygląda zachwycająco.

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Spójrzcie sami na to, jak dokładnie prezentuje się dzisiaj gwiazda tej kultowej produkcji 20 lat od momentu wyemitowania debiutanckiego odcinka.

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RANCZO
VIOLETTA ARLAK