Olga Kalicka rzuciła ręcznik na leżak i się zaczęło! Nie wszyscy docenili wakacyjny żart

Olga Kalicka: Spełniona aktorka i szczęśliwa mama

Olga Kalicka (32 l.) zyskała popularność dzięki rolom w serialach telewizyjnych i produkcjach filmowych. Widzowie znają ją między innymi z seriali "Rodzinka.pl", "M jak miłość" czy z kontrowersyjnego filmu "Dziewczyny z Dubaju". Brała również udział popularnych programach telewizyjnych, w tym w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” gdzie dotarła dotarła do finału. Konsekwentnie rozwijała karierę, występując na scenie teatralnej oraz angażując się w nowe projekty telewizyjne.

Prywatnie Olga Kalicka jest spełnioną mamą. Ze związku z Cezarym Nowakiem doczekała się syna Aleksego, który przyszedł na świat w grudniu 2019 roku. Chociaż młodzi rodzice planowali ślub, to ostatecznie ich związek nie przetrwał. Od kilku lat jest w nowym związku i pilnie strzeże prywatności swojego ukochanego. W maju 2025 roku powitali na świecie córeczkę Alinę.

Zobacz również: Justyna Steczkowska szaleje w kusym bikini! Cieniutkie sznureczki cudem utrzymały wszystko w miejscu

Olga Kalicka "rezerwuje" leżaki na wakacjach. Internauci podzieleni

Kilka dni temu aktorka spakowała walizki i wraz ze swoimi bliskimi polecieli na Majorkę. Tam spędzają czas w luksusowym kurorcie. Kalicka chętnie dzieli się relacjami z wyjazdu, a jeden z jej wpisów wywołał spore zamieszanie. Gwiazda telewizji zamieściła bowiem filmik, na którym pokazała, jak szuka miejsca na pozostawienie ręcznika, by "zarezerwować" leżaki.

No cóż… Kiedyś oceniałam ludzi, którzy rano zajmują leżaki. Potem urodziłam dzieci. Teraz rozumiem, że to nie jest zachowanie. To strategia. A jak jest u Was? PS: dobrze, że zajęłam, bo od kilku godzin nie wyszliśmy z wody i właściwie to ja nie wiem po co nam te leżaki - napisała pod nagraniem.

Jest to częsta praktyka wśród urlopowiczów, która wzbudza ogromne emocje. Nie inaczej było tym razem. Nie wszystkim było bowiem do śmiechu. Część internautów doceniła żart, inni wręcz przeciwnie. W komentarzach rozpętała się zażarta dyskusja.

Właśnie wróciłam z wakacji gdzie leżaki zajmowali o 5 rano. Mam też dzieci, ale takie praktyki na wakacjach są dla mnie żenujące; Od razu widać że polaczki; Ja takie ręczniki po prostu zdejmuję. Jest masa "zajętych" leżaków hotelowymi ręcznikami, a nikt z nich nie korzysta od kilku godzin; Jakie to prawdziwe. Mąż wstaje o 7.30; Okropne zachowanie. Nie ma wytłumaczenia - ocenili internauci.

Zobacz również: Pojedynek gwiazd w bikini. Znane Polki zachwycają sylwetkami. Która z nich wygląda najlepiej?

19

Quiz. Dopasuj aktora do bohatera z serialu "Plebania". Kogo grała Olga Kalicka? Pytanie 1 z 11 Włodzimierz Matuszak grał... księdza Antoniego Zbigniewa Srokę księdza Adama Następne pytanie