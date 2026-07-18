43-letnia gwiazda Hollywood rozkwita w ciąży! Aż trudno oderwać od niej wzrok!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-18 7:35

Anne Hathaway w połowie czerwca podzieliła się informacją o ciąży. Krótko po tym ruszyła w podróż po świecie, by promować film "Odyseja". Gdziekolwiek się pojawi przyciąga wszystkie spojrzenia. Aktorka dosłownie rozkwita. Nie ukrywa jednak, że ciąża była dla niej zaskoczeniem. Nie spodziewała się bowiem, że uda jej się zajść w ciążę.

Anne Hathaway przekazała radosną nowinę! Spodziewa się trzeciego dziecka

Anne Hathaway (43 l.) ma za sobą niesamowicie pracowite miesiące. Wiosną promowała drugą część kultowego filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Aktorka brylowała na czerwonych dywanach u boku Meryl Streep (76 l.) i Emily Blunt (43 l.), a cały świat zachwycał się jej dopracowanymi stylizacjami.

W kwietniu promowała również film "Mother Mary". Podczas oficjalnej premiery kradła wszystkie spojrzenia. Laureatka Oscara pozowała na ściance w ekstrawaganckiej sukni projektu Lever Couture uszytej z pofałdowanych pasów połyskującej, prześwitującej tkaniny. Chyba nikt nie podejrzewał wtedy, że pod fałdami materiału Anne Hathaway ukrywa ciążowy brzuszek.

19 czerwca aktorka opublikowała na Instagramie krótkie nagranie, które wywołało ogromne zamieszanie. Hathaway zapozowała przed obiektywem w białym komplecie podkreślającym wyraźnie zaokrąglony brzuszek. Z czułością obejmowała swoje ciążowe krągłości, a całość opatrzyła krótkim, ale niezwykle wymownym wyznaniem: "Kochanie, jestem twoja!".

Dla uwielbianej aktorki będzie to trzecie dziecko. Z mężem Adamem Shulmanem, producentem i projektantem biżuterii, wychowuje już dwóch synów - 10-letniego Jonathana oraz 6-letniego Jacka.

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Anne Hathaway rozkwita w ciąży. Kradnie wszystkie spojrzenia 

W wywiadzie dla "Access Hollywood" aktorka przyznała, że ciąża była zaskoczeniem. Nie spodziewała się bowiem, że mimo starań uda jej się zajść w ciążę. 

Nadzieja jest zawsze, dopóki się nie skończy, ale kiedy osiągasz pewien wiek, ta nadzieja spada do 1 czy 2 proc. - stwierdziła.

Z ukochanym doszli do wniosku, że po prostu zobaczą "co przyniesie życie". Nie chciała się nastawiać, bo zna już smak straty. Przed laty poroniła w czasie, gdy na scenie przez kilka tygodni odgrywała postać ciężarnej. Teraz nie kryje radości z powiększenia rodziny.

Jesteśmy przeszczęśliwi, bo z własnego doświadczenia wiemy, że nie każdy ma takie szczęście, a już na pewno nie wtedy, kiedy tego pragnie. Czasem nie zdarza się to nigdy - dodała Hathaway w wywiadzie.

Anne Hathaway ostatnie tygodnie spędziła na intensywnej trasie promującej "Odyseję" Christophera Nolan. 43-letnia aktorka wciela się w rolę czekającej na Odyseusza Penelopy. Na czerwonym dywanie z dumą podkreśla ciążowe krągłości. Gdy pojawia się na czerwonym dywanie, kradnie wszystkie spojrzenia!

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Aktorka Anne Hathaway w niebieskiej sukni obejmuje ciążowy brzuch. O jej radosnym oczekiwaniu przeczytasz na SE.
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ANNE HATHAWAY