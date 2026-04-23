Nie tylko kreacje przyciągały spojrzenia! Naciągnięte lica gwiazd błyszczały na premierze

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-04-23 20:17

Za kilka dni do kin trafi druga część kultowej produkcji "Diabeł ubiera się u Prady". Obecnie trwa intensywna promocja filmu. W minioną środę gwiazdy tłumnie stawiły się w Londynie, gdzie uczestniczyły w aż dwóch wydarzeniach. Anna Hathaway i Emily Blunt przyciągały wzrok nie tylko za sprawą oryginalnych kreacji, ale i wygładzonych twarzy.

Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2
Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2 Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2 Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2 Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2
Gwiazdy na premierze "Diabeł ubiera się u Prady 2"

"Diabeł ubiera się u Prady" już krótko po premierze zyskał status kultowego dzieła popkultury. Trudno uwierzyć, że w tym roku minęło dwadzieścia lat od jego wejścia na ekrany. Gdy w ubiegłym roku pojawiły się pierwsze informacje o kontynuacji, fani nie kryli wielkiej radości. Tym bardziej, że w produkcji zobaczymy gwiazdy oryginału z Meryl Streep na czele.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi do kin 1 maja, ale od kilku tygodni trwa intensywna promocja filmu. W tym tygodniu odbyły się pierwsze pokazy przedpremierowe. W minioną środę gwiazdy produkcji licznie stawiły się w Londynie. Najpierw zaprezentowały się na premierze, a po zmianie kreacji skoczyły na afterparty.

Po czerwonym dywanie przemaszerowały m.in. Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt czy Donatella Versace. Panie pojawiły się w kreacjach od największych marek. Na premierze Streep postawiła na niewymuszoną elegancję - czarne spodnie, białą bluzkę z efektownym kołnierzem oraz soczyście czerwony płaszczyk. Z kolei na afterparty postanowiła bardziej zaszaleć! Trzykrotna laureatka Oscara narzuciła na siebie obszerną kreację, która mieniła się niczym galaktyka!

Anne Hathaway w biało-czarnych pasach, Emily Blunt niczym mroczna baletnica

Jej młodsze koleżanki z planu zarówno na premierze, jak i na afterparty ubrały się tak, jak na gwiazdy produkcji przystało. Anna Hathaway najpierw pojawiła się w czarnej sukni od Versace, której wycięcia osłoniły żebra i brzuch aktorki. Chwilę później wskoczyła w suknię w czarno-białe pasy od Louis Vuitton.

Emily Blunt również zadała szyku w stylizacji od Balenciagi. Najpierw poszła za przykładem Meryl Streep i tak samo postawiła na spodnie. Wprowadziła za to nutę szaleństwa w postaci oryginalnego topu z długim trenem. Wieczorem postanowiła odsłonić nogi w koronkowej mini sukience od Christiana Diora.

Uwagę zwracały jednak nie tylko kreacje gwiazd filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2". W ostatnim czasie sporo mówi się o zmianach, które miały zajść na twarzach Blunt i Hathaway. Internauci szczególnie żywo komentują nowe oblicze brytyjskiej aktorki.

Londyńska premiera Diabeł ubiera się u Prady 2
