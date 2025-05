Anne Hathaway od lat zachwycała urodą. Naturalna, delikatna, z delikatnym uśmiechem i subtelną mimiką - takie były jej znaki rozpoznawcze. Nic dziwnego, że jej najnowsze publiczne wystąpienie wywołało wielkie poruszenie. Gdy aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie Met Gali, wielu uczestników i komentatorów nie mogło uwierzyć, że to naprawdę ona. Twarz Hathaway wyglądała niemal jak... wosku. Wygładzona cera, zmieniony kontur oczu i ust oraz nieco nienaturalny wyraz twarzy – wszystko to sprawiło, że artystka przypomina nieco figurę woskową, a nie normalnego człowieka.

Anne Hathaway nie raz mówiła, że dba o siebie. Gwiazda nie komentowała jednak spekulacji dotyczących tego, że poprawiła urodę. W jednym z wywiadów przyznała, że to osobista sprawa każdego czy korzysta się z darów medycyny estetycznej, czy nie.

Starzenie się to po prostu inne określenie życia. A to, co z tym robisz, jest już sprawą osobistą i zależy od ciebie. Czuję się świetnie - czuję się lepiej niż gdy miałam dwadzieścia kilka lat, ponieważ znacznie lepiej o siebie dbam - mówiła aktorka jakiś czas temu w jednym z wywiadów.