Rihanna wie, jak zwrócić uwagę mediów w swoją stronę. W 2023 roku cały świat mówił o jej występie na Super Bowl, gdy w trakcie Halftime Show zaskoczyła wszystkich swoim ciążowym brzuszkiem. Teraz historia się powtórzyła, chociaż tym razem w jeszcze bardziej eleganckich okolicznościach.

Rihanna ogłosiła ciążę na Met Gali 2025

Dla Rihanny i A$AP Rocky’ego będzie to trzecie dziecko. Ich pierworodny syn, RZA, przyszedł na świat w 2022 roku, a jego młodszy brat Riot w 2023. Para nie ukrywa, że rodzicielstwo daje im ogromną radość i poczucie spełnienia. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak Rihanna zmierza na wydarzenie Met Galę 2025, nie kryjąc już zaokrąglonego brzucha. Fani natychmiast zalali media społecznościowe komentarzami, składając gratulacje!

Rihanna to nie tylko piosenkarka, to też ikona stylu, bizneswoman i przede wszystkim mama. Każde jej publiczne pojawienie się wywołuje falę komentarzy w sieci. Tym razem nie było inaczej! Met Gala 2025 należała do niej. Gwiazda fotoreporterom pozowała z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem.

Rihanna nie zrezygnowała jednak z efektownej kreacji. Tego dnia gwiazda wybrała długą czarną suknię, ogromny kapelusz oraz... gorset! Tego elementu garderoby chyba nikt by się nie spodziewał. Nietuzinkowy strój został przygotowany przez Marca Jacobsa. Ten amerykański projektant przez ponad 16 lat pracował jako dyrektor kreatywny domu mody Louis Vuitton. Jest również absolwentem dwóch prestiżowych szkół projektowania High School of Art and Design, a także Parsons School of Design. Marc Jacobs własną markę założył w latach 80. Podoba wam się jego tegoroczny projekt dla Rihanny?

