Met Gala: Coroczne święto wielkiej mody

Met Gala to jedyne w swoim rodzaju święto mody. Impreza tradycyjnie odbywa się w pierwszy poniedziałek maja i otwiera coroczną wystawę mody Instytutu Kostiumów należącego do nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

Gala po raz pierwszy odbyła się w 1948 roku pod nadzorem publicystki modowej Eleanor Lambert, która zainicjowała zbiórkę pieniędzy na rzecz nowo otwartego Instytutu Kostiumów. Początkowo na wydarzenie przybywały osoby związane z przemysłem modowym oraz amerykańskie wyższe sfery. Z czasem ewoluowało do rangi jednej z najważniejszej imprez światowego show-biznesu.

Od 1995 roku współorganizatorką oraz gospodynią wydarzenia jest Anna Wintour, redaktorka naczelna amerykańskiego wydania magazynu "Vogue". Dziś Met Gala uchodzi za jedno z najważniejszych i najbardziej ekskluzywnych wydarzeń towarzyskich na świecie. Bilety wstępu kosztują nawet 75 tys. dolarów za osobę. Nie wystarczy jednak zasobny portfel, by móc uczestniczyć w balu. Lista gości jest wybierana osobiście przez Wintour i do samego końca pilnie strzeżona.

Wiadomo za to, że tegoroczna gala zostanie poprowadzona przez aktora Colmana Domingo, kierowcę F1 Lewisa Hamiltona, rapera A$AP Rocky'ego oraz dyrektora kreatywnego Louis Vuitton, Pharrella Williamsa.

Met Gala: Pierwsze gwiazdy na czerwonym dywanie

Od lat 70. ustalany jest motyw przewodni gali, wedle którego goście muszą dostosować swoje stroje. W tym roku jest to "Superfine: Tailoring Black Style", co jest ukłonem w strony mody męskiej. Kuratorzy wystawy w Instytucie Kostiumów, Andrew Bolton i Monica L. Miller, chcą pokazać, że moda może nieść za sobą głębszy przekaz.

Relacja z wydarzenia rozpoczęła się o godzinie 23:30 polskiego czasu. Goście Met Gali po przejściu po udają się do środka muzeum, gdzie mają możliwość obejrzenia nowej wystawy Instytuty Kostiumów zanim zostanie otwarta dla innych zwiedzających. Po tym następuje uroczysta kolacja, podczas której odbywają się występy muzyczne oraz artystyczne.

