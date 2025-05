Zbuntowana nastolatka z burzą ciemnych włosów! Tak Martyna Wojciechowska wyglądała w czasach matury

Martyna Wojciechowska zwróciła się do maturzystów. Ważny apel

Martyna Wojciechowska (50 l.) jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Podróżniczka i dziennikarka cieszy się ogromną sympatią widzów, a na Instagramie obserwuje ją ponad 2,2 miliona internautów. Gwiazda TVN jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Przy okazji rozpoczynających się egzaminów dojrzałości, Martyna Wojciechowska postanowiła zwrócić się do tegorocznych maturzystów. Na początku obszernego wpisu stwierdziła, że trzyma za nich mocno kciuki. Później dodała jednak, że zdanie lub nie zadanie matury "nie determinuje całego przyszłego życia".

Kochane MŁODE GŁOWY, Drodzy Maturzyści, bardzo mocno trzymam za Was kciuki! Pewnie egzaminy maturalne są dla Was ważne i życzę Wam jak najlepszych wyników. Pamiętajcie jednak, że wynik matury NIE DETERMINUJE CAŁEGO WASZEGO PRZYSZŁEGO ŻYCIA! Serio! Owszem, są kierunki studiów, na które można się dostać jedynie z wysokimi wynikami maturalnymi. Ale zawsze będę powtarzała, że ZDROWIE PSYCHICZNE JEST WAŻNIEJSZE NIŻ WYNIKI JAKIEGOKOLWIEK EGZAMINU! Dbajcie o siebie! Stworzyliśmy Wam świat i system edukacji, który za bardzo bazuje na eliminowaniu błędów zamiast na rozwijaniu talentów. Niestety. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, ale potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do Waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi Waszą wartość - napisała Wojciechowska.

Gwiazda TVN ruszyła niedawno z projektem "Młode głowy". Jest on związany z profilaktyką profilaktyką zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi.

Zobacz również: Anita Werner pokazała zdjęcia z matury. Ale miała włosy!

Martyna Wojciechowska na zdjęciu z młodości

Na koniec wpisu Wojciechowska dodała coś z własnego doświadczenia. Podróżniczka wyznała, że sama nie dostała się na wymarzone studia. Wpis zilustrowała zdjęciem z czasów młodości. Widać na nim "nastoletnią, zbuntowaną Martynę" z ciemnymi włosami.

Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury. Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu - wyznała.

Martyna Wojciechowska zasłynęła jako dziennikarka i podróżniczka. Jednak z wykształcenia jest ekonomistką. Do tego zaocznie studiowała zarządzanie i marketing, zdobyła specjalizację z zarządzania zasobami ludzkimi. Ma za sobą również doświadczenie w modelingu. Już jako nastolatka pojawiała się na okładkach pism. Ale jako córkę mechanika i kierowcy rajdowego, ciągnęło ją do motoryzacji. To właśnie z autami, ale i mediami oraz podróżami związała swoją przyszłość.

W telewizji kablowej ATV zaczęła tworzyć program o motocyklach. Krótko po tym dołączyła do ekipy TVN-u, gdzie współtworzyła program "Automaniak". Jej talent dziennikarski zauważył Edward Miszczak. To on postawił na nią jako prowadzącą program "Big Brother". Później wsparł ją w realizacji „Kobiety na krańcu świata”, która stała się jednym z flagowych programów TVN.

Zobacz również: Martyna Wojciechowska chwali się córką. Marysia nieźle wyrosła!

QUIZ. Ile wiesz o pierwszej edycji Big Brothera i jej uczestnikach? Pytanie 1 z 11 Ile lat temu wyemitowano pierwszą edycję polskiego Big Brothera? 15 20 23 Następne pytanie