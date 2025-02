Tata Martyny Wojciechowskiej nie żyje. "Mój kochany Tato Stasiu. Byłeś zawsze… "

Za dnia świętoszka, wieczorami istny wamp! W takiej sukience nie ma miejsca na tajemnice! A w czym chodzi do kościoła?

Nie żyje Stanisław Wojciechowski, ojciec Martyny Wojciechowskiej

Wojciechowska podzieliła się tą informacją za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując wzruszający wpis.

Tatku. Mój kochany Tato Stasiu. Byłeś zawsze...

— rozpoczęła swoje pożegnanie. Dziennikarka wspominała chwile, gdy mimo swoich 50 lat, siadała ojcu na kolanach jak mała dziewczynka, a on gładził ją po plecach, mówiąc, że jest wyjątkowa i poradzi sobie ze wszystkim.

Czuję wielki smutek, że już nigdy Cię nie zobaczę i nie przytulę. Choć mam 50 lat to zawsze, kiedy przyjeżdżałam do domu w Izabelinie, siadałam Ci na kolanach jak mała dziewczynka (choć przecież Cię przerosłam) i się tuliłam, a Ty gładziłeś mnie po plecach i mówiłeś, że jestem wyjątkowa i że ze wszystkim sobie poradzę.

— dodała.

Dziennikarka pożegnała tatę w pięknych słowach

Podkreśliła również, że to dzięki ojcu nauczyła się wielu praktycznych umiejętności, takich jak jazda motocyklem na jednym kole czy zmiana klocków hamulcowych. Jednak najważniejszą lekcją, jaką od niego otrzymała, było przekonanie, że niemożliwe nie istnieje.

Czego się od Ciebie nauczyłam? Jeździć motocyklem na jednym kole, palić gumę, zmieniać klocku hamulcowe... Ale, co najważniejsze, nauczyłeś mnie jak być sobą, iść pod prąd nawet jeśli innym się to nie podobało, nauczyłeś mnie odwagi i bycia wolnym człowiekiem. To dzięki Tobie wiem, że niemożliwe nie istnieje.

- kontynuowała dziennikarka. Martyna dodała również, że choć to bardzo smutny dla niej i jej rodziny czas, to czuje spokój, bo to był już dla jej taty, "żeby przejść na drugą stronę". Dodała, że przeżył 90 wspaniałych lat i potrzebował już odpocząć.

Pogrzeb Stanisława Wojciechowskiego odbył się 19 lutego 2025 roku. Rodzina pożegnała go w gronie najbliższych. Pod postem pojawiło się wiele ciepłych słów. Wyrazy współczucia złożyli m.in. Magda Gessler, Michael Moran, Zosia Zborowska i Aleksandra Kwaśniewska. Dołączamy do nich z najszczerszymi kondolencjami.

