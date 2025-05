Zrobił to dla niej!

Anita Werner maturę zdawała w 1996 roku. Dziś jest ikoną dziennikarstwa informacyjnego – ale zanim na dobre związała się z mediami, próbowała sił jako aktorka. Wystąpiła m.in. w "Słodko gorzkim" Władysława Pasikowskiego, a później zamieniła plan filmowy na newsroom.

Dziś trudno sobie wyobrazić "Fakty" w TVN bez Anity Werner. Od lat widzowie cenią ją za profesjonalizm, opanowanie i klasę, ale także dystans. Tym bardziej cieszy, że pozwoliła sobie na nostalgiczną podróż w czasie – i przypomniała, że każdy kiedyś był maturzystą z wielkimi nadziejami.

Anita Werner życzy maturzystom powodzenia

Do posta Anita Wener dołączyła ujęcia z młodości, na których pozuje z długimi, falowanymi włosami. Uwagę internautów natychmiast przykuła ta fryzura – bo choć dziś Werner kojarzymy z krótkimi, prostymi włosami w chłodnym blondzie, kiedyś prezentowała się jak bohaterka reklamy szamponu.

Matura. W moim przypadku 1996. Mniej więcej z tamtego czasu pochodzą te zdjęcia. Piękny czas, który pamięta się później przez całe życie

– napisała dziennikarka.

Gwiazda TVN zaskoczyła zdjęciami z przeszłości. Uwagę zwraca fryzura

Dziennikarka z dystansem i humorem, zwróciła się i do maturzystów i do zestresowanych rodziców:

Drodzy Maturzyści, trzymam za Was kciuki! Drodzy Rodzice Maturzystów, za Was też!

Pod postem błyskawicznie posypały się komentarze: "A może tak powrót do długich, ciemnych włosów? Pięknie Pani wygląda", "Ciągle tak samo piękna", "Tylko fryzura się zmieniła", "Wzór do naśladowania, podziwiam!", "Chyba cała Łódź wówczas do Pani wzdychała", "Piękna i wtedy i dziś!".

